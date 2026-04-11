오월드서 나고 자라 사냥 능력 없어

불안한 상태여서 먹이활동 더 힘들 듯

"늑구 발견 시 접근 말고 즉시 신고" 당부

대전 오월드에서 탈출한 늑대 '늑구' 수색 4일 차에 접어든 가운데 늑구가 스스로 먹이를 구할 능력이 부족한 것으로 알려져 폐사할 수 있다는 우려가 나오고 있다.

8일 오전 9시 30분께 대전 중구 사정동 오월드에서 수컷 늑대 '늑구'가 탈출했다. 오월드와 경찰, 소방 당국 등이 드론 등을 이용해 수색하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

11일 대전 오월드와 대전시에 따르면 늑구의 행방을 찾기 위해 인력과 장비를 총동원해 수색하고 있으나 수색 범위가 넓고 산악 지형 때문에 추적에 어려움을 겪고 있다. 지난 10일 오후 2시 기준으로 늑구는 36시간째 행방이 묘연하다.

최근 늑구가 수색 당국에 마지막으로 포착된 시점은 탈출 다음 날인 9일 오전 1시 30분께다. 당시 오월드 인근에서 늑구로 추정되는 움직임이 열화상 카메라에 잡혔지만, 드론 배터리 교체 과정에서 추적이 끊겼다. 이후 늑구의 흔적이 발견되고 있지 않은 상황이다.

기상 악화도 수색에 걸림돌이 됐다. 지난 9일 내린 비와 짙은 안개로 드론 운용이 제한적이었고, 시야 확보도 어려웠다. 이 때문에 당초 계획했던 공중 추적이 제대로 이뤄지지 못했다.

수색 당국은 늑구가 굴을 파고 숨어 있거나 기상 여건 때문에 탐지되지 않았을 가능성도 열어두고 있다. 또 외곽지역으로 이동했을 가능성도 염두에 두고 있다.

시 관계자는 "늑대가 사육장 안에 있을 때도 굴을 만들어 은거할 경우 길게는 3일 이상 나오지 않을 때도 있었다고 한다"며 "드론 수색 범위를 현재 원거리인 반경 6㎞까지 넓혔다"라고 밝혔다.

또 늑구가 오월드에서 나고 자라 사냥 능력이 없는 개체인 만큼 야생에서 생존하기 어렵다는 지적이 나온다. 수색 당국 관계자는 "먹이를 찾지 못하면 폐사할 수 있는데, 특히 늑구가 불안한 상태라 먹이 활동이 더 어려울 것으로 판단된다"라고 우려했다. 다만 물을 섭취할 수 있다면 약 2주가량은 생존할 수 있을 것으로 보고 있다. 당국은 곳곳에 먹이도 배치해둔 상태다.

수색 당국은 늑구가 은신했을 가능성이 높은 오월드와 보문산 일대 중심으로 공중 수색을 진행하고 있다. 대전시는 시민 안전을 고려해 보문산 일대 등산 및 야외활동 등을 자제해달라고 당부했다. 아울러 늑구를 발견했을 때는 절대 접근하지 말고 즉시 신고해달라고 강조했다.

늑구는 지난 8일 오전 9시 30분께 오월드 사파리 사육장 흙바닥을 파고 울타리 아래로 탈출했다. 오월드는 개장 전 점검 과정에서 사파리 늑대무리 20여 마리중 1마리가 사라진 것을 확인하고 자체 수색을 벌이다 40여분 뒤 중구와 소방에 신고했다. 늑구는 2024년 1월 태어나 올해 만 2살이 된 수컷 늑대다. 몸무게 약 30kg 정도로 '말라뮤트' 정도의 대형견 크기다.

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지난 8일에는 대전 중구 사정동 오월드 네거리에서 늑구가 오월드 방향으로 가는 사진이 공개되기도 했는데, 이는 인공지능(AI)으로 합성된 사진인 것으로 나타났다. 이 때문에 일각에서는 수색 '골든타임'을 놓쳤다는 비판이 제기됐다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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