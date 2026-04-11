10대는 우울증약, 노인은 위장약…의약품 소비 '세대 양극화'

소아·청소년 우울증약 최대 244% 증가

65세 이상은 10%가 매일 위장약 복용

우리나라 국민의 의약품 소비가 꾸준히 증가하는 가운데, 연령대별로 사용하는 약물 유형이 뚜렷하게 갈리는 양상이 확인됐다. 젊은 층에서는 우울증 치료제 사용이 급증한 반면, 고령층에서는 위장약 상시 복용 비율이 높은 것으로 나타났다.

연합뉴스는 11일 보건복지부와 건강보험심사평가원이 발표한 '2024년 의약품 소비량 및 판매액 통계'를 인용해 이같이 보도했다.

통계에 따르면 인구 1000명당 하루 의약품 소비량은 1491.7DID로 전년보다 4.2% 증가했다. 이는 세계보건기구(WHO) 기준으로 환산하면 국민 1명이 하루 평균 1.5일치 약을 복용하는 수준이다.

약값에 지출하는 비용도 늘었다. 1인당 연간 의약품 지출은 84만2594원으로 집계됐으며, 달러 기준 617.8달러로 소폭 증가했다. 전체 소비 중에서는 소화기관 및 신진대사 관련 약물이 가장 큰 비중을 차지해 경제협력개발기구(OECD) 평균을 상회했다.

가장 두드러지는 변화는 우울증 치료제 사용 증가다. 최근 5년간 전체 사용량은 51.0% 늘었고, 특히 소아·청소년층에서 증가 폭이 컸다. 5~9세는 244.5%, 10~14세 157.5%, 15~19세는 128.3% 증가했다. 연령과 성별을 통틀어 우울증 약을 가장 많이 복용하는 집단은 80세 이상 여성으로 나타났다. 하루 1000명당 약 115명꼴이었다.

고령층에서는 위장약 사용 증가가 두드러졌다. 위산 분비 억제제인 프로톤펌프억제제 사용량은 최근 5년간 52.9% 증가했으며, 65세 이상 인구의 10% 이상이 매일 복용하는 것으로 나타났다. 특히 80세 이상 여성은 하루 1000명당 203.3명으로 전 연령대 중 가장 높았다. 만성질환으로 여러 약을 복용하는 과정에서 위장 보호 목적 처방이 함께 늘어난 결과로 분석된다.

처방 경로를 보면 우울증 치료제와 위장약 모두 대형병원보다 동네 의원을 통해 처방되는 비중이 높았다. 위장약은 의원 처방이 하루 1000명당 26.5명으로 종합병원(15.1명), 상급종합병원(8.9명)을 크게 웃돌았다. 우울증 약 역시 의원 처방이 23.0명으로 가장 많았고, 대부분 외래 진료를 통해 처방됐다.

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전문가들은 이번 통계가 단순한 약물 소비 증가를 넘어 사회 구조 변화를 반영한다고 분석한다. 소아·청소년 정신건강 관리 강화와 함께 고령층의 다제약물 복용 관리 등 세대별 맞춤형 보건 정책이 필요하다는 지적이다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



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