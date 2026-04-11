이 대통령, 15일 제주 4·3 영화 '내 이름은' 관람…국민 165명 모집
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 민주노총 초청간담회에서 국민의례를 하고 있다. 2026.4.10 연합뉴스
AD
이재명 대통령이 오는 15일 국민 165명과 함께 제주 4·3을 다룬 영화 '내 이름은'을 관람한다.
이 대통령은 11일 자신의 페이스북에 '4월, 제주의 봄을 기억하며'라는 글을 올리고 "영화 내 이름은 관람에 함께해주실 국민 여러분을 기다린다"고 썼다.
이 대통령은 "(영화는) 어린 시절 제주 4·3의 비극을 겪고 기억을 잃은 채 살아온 어머니의 삶을 통해 시대의 아픔과 그 치유 과정을 섬세히 그려낸 작품"이라면서 "베를린 국제영화제에 초청돼 한국 영화의 깊이와 저력을 널리 알리기도 했다"고 평가했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"BTS 월드투어에 400만 온다"…하이브, 지금이 진...
AD
그러면서 "이번 관람을 통해 우리 모두가 제주의 아픔을 기억하고, 상처 너머의 희망과 용기를 발견할 수 있길 기대한다"고 밝혔다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>