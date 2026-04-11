반려동물산업 기반 강화에 속도

동물 보호 및 복지 문화 확산

김장호 구미시장 예비후보가 지난 10일 구미시 애니멀 케어 센터를 방문해 "반려동물과 사람이 공존하는 문화를 확산해야 할 것"이라며 현장 소통 행보를 이어갔다.

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'구미시 애니멀 케어 센터는' 구미시가 직영으로 운영하며 유기 동물의 보호에서 입양, 교육으로 이어지는 통합 관리체계를 구축한 기관이며 농림축산식품부가 선정한 '전국 10대 동물 보호시설 모범사례'에 이름을 올렸다.

김장호 구미시장 예비후보가 구미시 애니멀케어 센터를 방문해 "반려동물과 사람이 공존하는 문화를 확산해야 할 것"이라며 현장 소통 행보 기념사진/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

김 예비후보는 "구미시가 반려동물 산업 기반 강화에도 속도를 내야 한다"며 "구미대학교와 경북 자연과학고와 업무협약 등을 체결해 반려동물 관리·보호·복지 분야 전문 인력 양성, 현장 실습, 입양센터 관리, 시민 교육·홍보를 아우르는 협력 체계를 구축하고 발전시켜 나가겠다" 이어서 "반려동물과 함께 함께 활동할 수 있는 시설이나 공간이 제한적이다"라며 "반려인과 비반려인이 함께 즐길 수 있는 반려동물 실내`외 놀이터를 포함한 '종합 반려동물 문화공간'을 조성해 동물 보호 및 복지 문화 확산에 기여할 것"이라고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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