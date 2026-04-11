'귀멸의 칼날', 글로벌 흥행에 1100억엔 수입…日영화 역대 1위

일본 애니메이션 '귀멸의 칼날'이 1100억엔이 넘는 흥행수입을 올리며 본 영화의 전 세계 흥행수입 기준 역대 1위에 올랐다.

11일 니혼게이자이신문(닛케이), 패미통(Famitsu) 등 외신에 따르면 지난 10일 영화사 도호와 애니메이션 배급사 애니플렉스는 지난 9일 상영이 종료된 극장판 '귀멸의 칼날: 무한성편 제1장'이 전 세계에서 1179억엔의 흥행 수입을 올렸다고 밝혔다.

이 애니메이션은 일본 영화의 전 세계 흥행 성적으로는 처음으로 1000억엔을 넘어섰다.

세계 누적 관객 수는 9852만명이다. 이 중 일본 외 지역에서 7106만명이 관람했다.

해외 흥행수입은 777억엔으로 집계됐다.

일본에서 올린 수입액은 402억엔이다. 같은 시리즈 전작인 '귀멸의 카날:무한열차편'에 이은 역대 2위를 기록했다.

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'극장판 귀멸의 칼날 무한성편'은 혈귀의 본거지 무한성에서 펼쳐지는 '귀살대'와 최정예 혈귀들의 최종 결전 제1장을 그린 애니메이션이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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