목표달성 및 주민소통 분야 높은 평가
시민 참여 기반한 행정의 실효성 인정
1900여 공직자 이행 노력 결실

경북 구미시가 지난 10일 한국매니페스토실천본부 주관 '2026 민선 8기 기초단체장 공약 이행 및 정보공개 평가'에서 최고등급(SA)을 획득했다고 밝혔다.


이번 평가는 ▲공약 이행 완료 ▲목표 달성 ▲주민 소통 ▲웹 소통 ▲공약일치도 5개 항목을 종합 심사했다. 구미시는 특히 목표 달성 및 주민 소통 분야에서 높은 평가를 받아, 시민 참여에 기반한 행정의 실효성을 대외적으로 인정받았다.

시는 공약 달성도를 높이기 위해 추진상황 보고회를 열고 현장 중심의 해결 방안을 마련하는 데 행정력을 집중해왔다. 특히 41만 시민을 대표하는 공약사업 시민평가단이 추진 상황을 직접 점검하고, 그 과정과 각종 공약 정보를 누리집에 투명하게 공개해 시정 참여의 문턱을 낮추고 행정의 신뢰도는 높였다.

구미시청 전경사진/김이환 기자

구미시청 전경사진/김이환 기자

AD
원본보기 아이콘

민선 8기 공약은 4대 목표, 8대 핵심 전략 아래 110개 과제로 구성되어 있으며, 전 분야에서 사업이 원활히 추진된 것으로 평가됐다. 시는 이번 최고등급 달성을 시정 운영의 동력으로 삼아 시민들이 일상에서 실질적인 변화를 체감할 수 있도록 역점 사업들에 행정력을 더욱 집중할 방침이다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"강릉 가는데 60만원" 수학여행 비용 논란에…"현직 교사 입장에서 말해보겠다" "강릉 가는데 60만원" 수학여행 비용 논란에…"현...
AD

정성현 구미시장 권한대행은 "이번 성과는 41만 시민과 끊임없는 소통, 그리고 공직자들의 헌신적인 노력이 맞물려 만들어낸 결실"이라며 "앞으로도 시민 모두가 행복한 구미를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈