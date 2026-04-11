유인 달 탐사선 아르테미스 2호가 임무를 달 근접 비행을 마치고 지구로 돌아왔다.

10일(현지시간) 미국 항공우주국(NASA) 생중계에 따르면 이날 오후 8시7분(미국 동부시간 기준) 아르테미스 2호의 유인 캡슐 '오리온'이 미국 샌디에이고 인근 해상에 착수했다.

지난 1일 미국 플로리다주 케네디우주센터에서 발사된 지 10일 만이다.

아르테미스 2호는 지구에서부터 24만8655마일(약 40만171㎞) 지점을 통과해 1970년 4월 아폴로13호가 세운 종전 최장 비행기록을 경신했다.

아르테미스 2호는 이번 임무에서 달 뒤편을 돌아 비행하며 달 표면의 다양한 모습을 관측했다. 향후 심우주 탐사를 위한 핵심 데이터를 확보했다.

이번 귀환으로 인류는 1972년 12월 아폴로 17호 이후 처음으로 달을 다녀온 기록을 다시 쓰게 됐다.

우주비행사들의 건강 상태는 아직 공식적으로 확인되지 않았다. 미군은 오리온 캡슐에 접근해 우주비행사들을 구조한 뒤 MH-60 시호크 헬기로 미 해군 존 P. 머사함으로 이송할 예정이다.

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이후 건강 상태를 점검한 뒤 휴스턴에 있는 NASA 존슨우주센터로 이동하면 귀환 절차가 마무리된다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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