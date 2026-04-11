李, SNS에 이스라엘군 비판 영상 올리자

이스라엘, "받아들일 수 없다" 강력 항의

이 대통령, 다시 "반인권적 행동" 재반박

이재명 대통령은 11일 이스라엘 정부를 향해 "실망"이라며 공개 비판했다. 이스라엘 정부가 전날 이 대통령의 사회관계망서비스(SNS) 글을 두고 "용납할 수 없다"고 반발하자 이 대통령이 다시 반박한 것이다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "끊임없는 반인권적 반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인들의 지적을 한 번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망"이라고 지적했다.

이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.4.9 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 대통령은 "내가 아프면 타인도 그만큼 아프다"며 "나의 필요 때문에 누군가 고통받으면 미안한 것이 인지상정"이라고 지적했다. 이어 "아닌 밤중에 홍두깨라고 아무 잘못 없는 우리 국민들께서 뜬금없이 겪고 있는 이 엄청난 고통과 국가적 어려움을 지켜보는 마음이 매우 불편하다"며 "보편적 인권과 대한민국의 국익을 위해 할 수 있는 일을 더 열심히 찾아봐야겠다"고 강조했다.

이 대통령은 글과 함께 이스라엘 정부가 이 대통령의 발언에 반발했다는 내용의 언론 보도도 공유했다. 이스라엘 외무부는 11일 엑스를 통해 "이 대통령이 홀로코스트 추모일을 앞두고 유대인 학살을 경시하는 발언을 했다"며 "이는 받아들일 수 없고 강력한 규탄을 받아 마땅하다"고 밝혔다. 외무부는 특히 이 대통령이 언급한 사례를 두고 "2024년 사건을 현재 일처럼 왜곡해 제시했다"면서 "해당 내용은 반이스라엘 허위정보를 퍼뜨려온 계정에서 비롯된 것"이라고 주장했다.

전날 이 대통령은 자신의 엑스에 한 무장 군인들이 건물에서 사람을 떨어뜨리는 영상을 공유했다. 이는 2024년 가자지구에서 촬영된 것으로 알려졌는데, 영상 게시자는 군인들이 이스라엘 방위군(IDF)이며 떨어지는 사람은 팔레스타인 어린이라고 주장했다. 이에 이 대통령은 "사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠다"며 "우리가 문제 삼는 위안부 강제, 유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다"고 규탄했다.

또 이 대통령은 추가 게시글에서 "어떤 상황에서도 국제인도법과 인간의 존엄성은 타협할 수 없는 가치"라며 "참혹한 비극이 반복돼서는 안 된다. 어떤 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 하며 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 한다"고 말했다.

한편 야당에서는 이 대통령의 SNS 게시글이 부적절했다고 비판했다. 국민의힘 송언석 원내대표는 10일 페이스북에 "혹시 대통령 페이스북 해킹? 출처도, 사실관계도 불분명한 영상인데, 이렇게 되면 대한민국이 전쟁 국면에서 사실상 이란 편?"이라고 썼다. 그러면서 "북한 인권에는 관심 없고, 천안함 사과 요구도 못 하는 대통령이 이역만리 이스라엘 상황은 어떻게 사실 확인?"이라고 꼬집었다.

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국회 국방위원장인 국민의힘 성일종 의원도 SNS에서 "해당 영상은 이미 2년 전 외신에 보도됐던 것으로, 지금의 중동 전쟁 상황과는 관련이 없고 이스라엘군이 이미 사망한 팔레스타인군 시신을 처리하는 모습이라고 한다"며 "한 나라의 대통령이 이렇게 설익은 행동을 해선 안 된다"고 질책했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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