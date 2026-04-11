용인시, 점등식·공연 등 즐거움 선사

이상일 시장, 현장 끝까지 지키며 응원

이 시장 “시민 정성으로 피어난 꽃”

경기 용인특례시(시장 이상일)는 수지구 풍덕천2동의 대표 축제인 '정평천 벚꽃 문화민속축제'가 지난 10일 풍덕천2동 행정복지센터 주차장과 정평천 일원에서 열렸다고 11일 밝혔다.

이상일 용인특례시장이 지난 10일 정평천 벚꽃 문화민속 축제에 참석해 축사하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

정평천은 수지구 신봉동에서 발원해 풍덕천동으로 흐르는 하천으로, 매년 봄이면 천변에 벚꽃이 만개해 시민들이 즐겨 찾는 명소다.

정평천 벚꽃 문화민속축제 추진위원회가 주최한 이번 행사에는 이상일 시장을 비롯해 주민 1000여 명이 참여했다.

행사는 식전공연을 시작으로 개회식, 축하공연, 점등식 등으로 이어졌으며, 시민들은 정평천 산책로를 따라 벚꽃 야경을 감상하며 봄의 정취를 즐겼다.

이상일 용인특례시장이 지난 10일 정평천 벚꽃 문화민속 축제에 참석해 점등식을 진행하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

행사장에는 다양한 공연·체험 프로그램이 마련돼 축제장을 찾은 시민들에게 즐거움을 선사했다.

이상일 시장은 축사에서 "정평천을 따라 핀 아름다운 벚꽃이 봄의 정취를 깊게 한다"며 "정평천의 벚꽃은 저절로 생겨난 것이 아니라 풍덕천2동 주민들을 비롯한 많은 분들의 정성스레 가꿔왔기 때문에 아름답고 소중한 만큼 오늘 벚꽃과 공연을 감상하시면서 따뜻한 마음을 나누시기 바란다"고 말했다.

이상일 용인특례시장이 지난 10일 정평천 벚꽃 문화민속 축제에 참석해 축사하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이 시장은 "올해로 10회를 맞은 축제가 더욱 풍성해진 프로그램들로 꾸며진 걸로 안다"며 "어린이와 청소년들이 부모님과 함께 많이 참여해 한층 더 반가운 마음"이라고 했다.

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이 시장은 정평천 벚꽃 산책로의 불을 밝히는 점등식을 통해 축제의 시작을 알렸으며, 행사가 끝날 때까지 2시간 20분 동안 축제 현장에서 시민들과 만나고 정담도 나눴다.

이상일 용인특례시장이 지난 10일 정평천 벚꽃 문화민속 축제에 참석해 시민들과 소통하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

'정평천 벚꽃 문화민속축제'는 지역 주민이 함께 참여해 만들어가는 대표적인 봄맞이 행사로, 다양한 공연과 체험 프로그램을 통해 지역 공동체 활성화에 기여하고 있다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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