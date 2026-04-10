찬성 214·반대 11·기권 19명

농기계 면세유 보조금 529억 신설

野 "유가 무관 예산 감액 요구 불수용" 비판도

국회는 10일 26조2000억원 규모의 추가경정예산안을 여야 합의 처리했다.

국회는 이날 오후 10시 본회의를 열어 중동전쟁에 따른 경제위기에 대응하기 위한 이른바 '전쟁 추경'을 처리했다. 재석의원 244인 가운데 찬성 214인, 반대 11인, 기권 19인이다. 본회의에 앞서 국회 예산결산특별위원회는 전체회의와 소위원회를 각각 열어서 상임위원회와 예결위, 여야 지도부 합의 사항 등을 반영한 예산안을 의결했다.

25조1722억원 규모의 정부 제출 추경안은 국회 심사를 거쳐 34억원 순감됐다. 7942억원을 감액하고 7908억원을 증액했다. 이외에도 추경에는 국채상환 1조원이 포함됐다. 이에 따라 26조2000억원 규모의 정부안 추경 규모는 사실상 그대로 유지됐다.

국회 심사 내역을 살펴보면 정부안에 없던 농기계 3종 면세경유 유가연동보조금이 529억원 규모로 신설됐다. 농림어업 면세경유 유가연동보조금(112억원)과 무기질 비료 지원(73억원)도 추가됐다.

대중교통 지원과 관련해서는 K-패스 환급률을 한시적으로 50%까지 높이기 위해 1027억원이 증액됐다. 석유화학 원료인 나프타 수급 안정화를 위한 예산은 2049억원 늘었다. 도서 지역 주민 교통 지원을 위한 연안여객항로 단기 적자 지원 사업(68억원)도 신설됐으며, 연안화물선 유류비 보조는 23억원 증액됐다.

복지 분야에서는 발달장애인 주간활동서비스 바우처 지원 등에 212억원이 추가됐고, 전기승용차 보급 예산도 600억원 늘었다.

예결위는 신용보증기금·기술보증기금 출연금을 각각 500억원, 400억원 삭감했다. 두 기금의 건전성이 감액 이유로 제시됐다. 벤처 분야에서는 중소기업 모태조합 출자금이 1100억원, K-콘텐츠 펀드 출자가 250억원 각각 줄었다.

고용노동부의 내일배움카드(일반) 사업은 본예산 규모와 유사 직업능력개발사업과의 중복성을 이유로 1018억원이 삭감됐다. 정부안에 담겼던 '모두의 창업 프로젝트'(1550억원)는 전액 감액 후 동일 금액을 '창업사업화지원' 사업으로 재편입하는 방식으로 구조가 변경됐다.

여야는 추경을 통해 편성된 목적예비비와 관련해 국제정세 변동에 따른 고유가 및 공급망 위기 대응 외에는 지출할 수 없다는 부대의견을 채택했다.

이번 추경은 고유가로 인한 경제적 어려움을 고려해 초단기 일정으로 처리됐다. 앞서 더불어민주당 예결위 간사인 이소영 의원과 국민의힘 예결위 간사인 박형수 의원은 이날 새벽 4시까지 협상을 이어갔다. 이날 여야 지도부는 조찬 회동을 비롯해 수차례 만나나 예산안 합의에 이르렀다.

야당이 문제삼았던 고유가 피해 지원금 사업은 사실상 원안대로 처리됐다. 이 사업은 고유가 피해와 관련해 소득 하위 70%를 상대로 10만~60만원을 지원하는 내용이 담긴 사업이다. 이와 관련해 이 의원은 "감액 없이 원안이 유지됐다"고 밝혔다. 실제 편성사업을 분석해보면 관련 행정비용 등이 미미하게 삭감됐다.

윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 10일 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체 회의에서 정부가 제출한 '26.2조' 추가경정예산이 통과된 뒤 더불어민주당 예결위 간사인 이소영 의원과 인사하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

김은혜 국민의힘 원내정책수석부대표는 표결 전 토론에 "여야 합의를 존중한다"면서도 "국민의힘은 이번 추경 심사 과정에서 유가 대책과 관련성이 적은 예산은 감액하고 그 감액분은 화물차·택시·택배 종사자와 사각지대에 놓여 있는 푸드트럭 등 생계형 노점상들에게 지원해야 한다는 점을 일관되게 요구했다"고 지적했다. 고유가 피해 업종에 추경을 집중해야 한다는 요구를 펼쳤지만 받아들여지지 않았다는 것이다.

그러면서 "중국인 관광객 짐을 '캐리'하는 예산 5억원을 포함한 중국 관광객 예산 306억원 중 단 25억원만 삭감 시늉을 했다"며 "월세 내느라 벅찬 청년들에게 월세 지원금을 현행 20만원에서 30만원으로 단 10만원이라도 올려주자는 요청도 수포로 돌아갔다"고 덧붙였였다.

단기 일자리 사업 예산 일부는 축소 조정됐다. 이 의원은 "단기 일자리 사업 가운데 일부는 적절한 범위에서 감액했다"며 "사업 자체가 사라지거나 절반 이상 감액된 것은 없는 것으로 기억한다"고 했다. 사업이 폐지되지는 않았지만 규모 등은 준 것이다.

김민석 국무총리는 예산안의 의결된 직후 "이번 추경안은 정부가 지난달 13일 편성에 착수한 후 이날 통과까지 29일 만에 확정됐다"며 "이렇게 짧은 기간에 처리된 건 그만큼 민생과 경제의 어려움이 엄중하다는 데 국회와 정부가 인식을 같이한 것"이라고 했다. 이어 "정부는 추가로 조치할 사항은 없는지 면밀히 파악하고 보완대책을 마련하는 일에도 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.

백승아 민주당 원내대변인은 추경한 처리 직후 서면 논평을 통해 "민주당은 정부와 긴밀히 협력해 민생과 산업 현장은 물론 전통시장과 골목상권의 소상공인, 나아가 지역경제 전반의 회복을 이끄는 마중물이 되도록 끝까지 책임을 다하겠다"며 "정쟁을 넘어 초당적 협력으로 이뤄낸 성과이며 위기 대응의 중요한 전환점을 마련했다"고 했다.

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다만 국민의힘 정책위원회는 추경 처리와 관련해 "여전히 충분히 반영되지 못한 민생 과제가 남아 있다"면서 "국민의 삶과 직결되는 민생 예산이 낭비 없이 제대로 집행되는지 끝까지 점검하는 한편 추가적인 민생 대책 마련에도 책임 있는 역할을 다하겠다"고 전했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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