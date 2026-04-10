與 정책위 "나프타 수급안정 등 2800억"

더불어민주당은 10일 밤 국회를 통과한 이른바 '전쟁 추가경정예산(추경)'을 두고 "이제는 집행의 시간이다. 추경의 효과를 극대화할 수 있는 '골든타임'을 결코 놓쳐서는 안 된다"고 했다.

백승아 민주당 원내대변인은 "민주당은 정부와 긴밀히 협력해 민생과 산업 현장은 물론 전통시장과 골목상권의 소상공인, 나아가 지역경제 전반의 회복을 이끄는 마중물이 되도록 끝까지 책임을 다하겠다"며 "정쟁을 넘어 초당적 협력으로 이뤄낸 성과이며 위기 대응의 중요한 전환점을 마련했다"고 했다.

민주당 정책위원회는 나프타(납사) 같은 석유화학제품원료를 지원하기 위해 2800억원을 증액했다고 밝혔다. 나프타 수급 안정 지원 확대(2049억원)을 비롯해 농업용 무기질비료 가격보조 및 수급 안정 지원(73억원), 축산용 사료원료구매자금 지원(500억원), 재생원료 사용 종량제 봉투 제작 설비 지원(138억원) 등이 반영됐다.

또한 고유가 피해 사각지대를 겨냥한 지원을 늘리기 위해 농어민과 연안여객선, 전세버스 등에 1000억원의 예산을 투입했다. 대중교통 이용 촉진을 위해선 'K패스' 예산을 1000억원 증액했다. 취약계층, 문화·체육·관광, 소상공인 등을 위한 지원도 약 500억 증액됐다.

이날 국민의힘은 "이번 추경이 완전한 해법이라고 보지 않는다"면서도 "정부안에 없거나 불충분했던 항목을 보완해 고유가로 어려움을 겪는 농어민·서민·산업 현장의 부담을 실질적으로 덜기 위해 확보한 최소한의 성과"를 거뒀다고 밝혔다.

추경 심사 과정에서 국민의힘이 새롭게 반영하거나 확대했다고 밝힌 예산은 총 4850억원 규모다. ▲나프타 수급 안정화 지원(2049억원) ▲K패스 50% 할인 한시 지원(3만원 반값+패스·1027억원) ▲트랙터·경운기·콤바인 등 농기계 유가연동보조금 신설(529억원) 등이다.

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국민의힘은 "여전히 충분히 반영되지 못한 민생 과제가 남아 있다"면서 "국민의 삶과 직결되는 민생 예산이 낭비 없이 제대로 집행되는지 끝까지 점검하는 한편 추가적인 민생 대책 마련에도 책임 있는 역할을 다하겠다"고 전했다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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