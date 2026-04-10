수출 중소기업 지원 4622억원
소상공인 등의 민생안정 4952억원
스타트업 열풍 조성 6719억원
지역 중소 제조 AI 전환 610억원 등

중소벤처기업부는 2026년 제1차 추가경정예산이 10일 국회 본회의를 거쳐 1조6903억원으로 확정됐다고 밝혔다.


이번 추경은 ▲수출 중소기업의 중동 전쟁 피해 최소화에 4622억원 ▲소상공인 등의 민생안정에 4952억원 ▲청년 일자리 지원을 위한 스타트업 열풍 조성에 6719억원 ▲지역 중소 제조기업 인공지능(AI) 전환에 610억원 등 4대 분야를 집중적으로 지원하기 위한 사업으로 구성됐다.

중기부, 추경 1조6903억원 확정…수출中企·민생안정·스타트업에 투입
AD
원본보기 아이콘

한편 국회 심의 과정에서 전통시장과 지역 상권의 소비 진작을 위해 소상공인시장진흥기금의 재원을 활용해 온누리상품권 사업을 확대해야 한다는 의견이 제기됐고, 이에 중기부는 시기와 규모 등 구체적인 사항을 향후 재정 당국과 협의할 예정이다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"정신 번쩍 든다" 올해 '극단 기상' 경고…심상치 않은 기류 느껴지는 바다 "정신 번쩍 든다" 올해 '극단 기상' 경고…심상치 ...
AD

한성숙 중기부 장관은 "중동 전쟁으로 어려움을 겪고 있는 수출기업 및 소상공인의 경영 안정과 청년 일자리를 창출하는 스타트업·지역기업의 혁신성장을 뒷받침할 수 있도록 이번 추경에 반영된 지원예산을 신속히 집행하겠다"고 말했다.


김철현 기자 kch@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈