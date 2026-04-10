미국 노동부는 3월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 3.3% 상승했다고 10일(현지시간) 밝혔다. 전월 대비로는 0.9% 올랐다.

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전년 대비 및 전월 대비 상승률 모두 다우존스가 집계한 전문가 전망치와 비슷한 수준이다.

변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 CPI는 전년 대비 2.6%, 전월 대비 0.2% 상승했다.

전문가 예상치 2.7%, 0.3%보다 낮은 수준이다.

이번 지표는 중동 전쟁 발발 이후 국제유가 상승분이 반영된 것이다. 에너지 가격 충격이 소비자 물가에 미친 영향을 가늠할 수 있는 첫 신호로 평가된다.

앞서 전문가들은 중동 전쟁으로 3월 미국 소비자물가지수(CPI)가 급등할 것이라고 내다봤다. 보스턴 칼리지 브라이언 베튠 경제학 교수는 "전 품목 CPI 수치는 꽤 좋지 않게 보일 것"이라며 "두 번째 물가 상승 파도가 다가오고 있다. 이는 연료 가격 상승으로 시작돼 다른 상품들로 확산할 것이다. 특히 식품이 큰 타격을 받을 것"이라고 말했다.

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경제학자들은 앞으로 몇 달 동안 중동 분쟁이 물가를 더욱 끌어올릴 것으로 보고 있다. 알리안츠 트레이드 아메리카스의 댄 노스 수석 이코노미스트는 "지난 며칠간 물가가 상당히 급격히 하락하기는 했지만, 이전에 나타났던 상승세는 여전히 진행 중이며 인플레이션은 계속 상승할 것"이라고 말했다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



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