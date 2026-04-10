쿠팡이 지난해 모회사인 미국 법인 쿠팡Inc에 1조4000억 원 규모의 중간배당을 실시한 것으로 나타났다.

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10일 공시된 감사보고서에 따르면 쿠팡은 지분 100%를 보유한 모회사 쿠팡Inc에 중간배당금 1조4659억원을 지급했다. 보통주 1주당 배당금은 502만원이며, 쿠팡이 배당을 시행한 것은 창사 이래 이번이 처음이다.

쿠팡 측은 이번 배당이 주주에 대한 현금배당이 아니며, 글로벌 사업 확장을 위한 재투자 목적이라고 밝혔다. 쿠팡Inc는 쿠팡 한국법인의 지분 100%를 보유하고 있다.

쿠팡 관계자는 "작년 상반기에 지급된 이번 중간 배당금은 쿠팡Inc 주주에 대한 현금배당이 아니다"라며 "중소기업 수출 교두보 마련을 위한 대만 등 글로벌 성장사업에 대한 재투자 재원"이라고 설명했다.

쿠팡은 최근 대만에 네 번째 풀필먼트센터를 건립하는 등 글로벌 투자에 나서고 있다.

한국에서 사업을 벌이는 쿠팡이 미국 법인인 쿠팡Inc에 대규모 배당을 하는 것에 대한 비판적 시각도 존재한다. 이에 대해 쿠팡은 배당 재원이 한국에서 벌어들인 영업이익이 아니라, 과거 쿠팡Inc가 해외 투자자를 유치해 한국법인에 유상증자했던 주식발행초과금의 일부라고 강조했다.

쿠팡은 지난해 주식발행초과금(6조2159억원)으로 누적 적자(3조4650억원)를 보전한 뒤, 나머지 2조7509억 원을 이익잉여금으로 전환해 배당 재원을 마련했다.

이날 함께 공개된 연결 감사보고서에 따르면 쿠팡 한국법인의 지난해 매출액은 45조4555억원으로, 2024년(38조2988억원) 대비 18.7% 증가했다.

수익성도 크게 개선됐다. 영업이익은 2조2883억원을 기록하며 전년(1조6245억원) 대비 40.9% 급증했다. 당기순이익 역시 1조5891억 원으로 37% 늘어났다. 지난해 말 발생한 개인정보 유출 사태에도 불구하고 쿠팡의 실적 성장세는 큰 타격을 입지 않은 것으로 분석된다.

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한편, 쿠팡Inc가 발표한 지난해 전체 매출은 49조1197억원(345억3400만 달러), 영업이익은 6790억원(4억7300만 달러)이다. 여기에는 한국법인의 실적을 비롯해 대만 사업 등 성장 사업부문의 실적이 모두 포함돼 있다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



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