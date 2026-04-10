공약 이행 투명성·주민 소통 노력

광주광역시 서구는 한국매니페스토실천본부 주관 '2026년 전국 기초단체장 공약 이행 및 정보공개 평가'에서 최고 등급인 최우수(SA)를 받았다. 서구는 민선 8기 출범 이후 4년 연속 SA 등급을 기록했다.

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이번 평가는 2025년 12월 말을 기준으로 한국매니페스토실천본부 평가단이 전국 226개 기초자치단체의 누리집에 공개된 자료를 바탕으로 ▲공약 이행 완료 ▲목표 달성도 ▲주민 소통 ▲웹 소통 ▲공약 일치도 등 5개 항목을 종합적으로 평가해 6개로 등급(SA,A,B,C,D,F)을 부여했다.

서구는 매년 무작위로 선발한 주민배심원단을 운영해 공약 조정 안건 심의와 이행 평가를 체계적으로 추진했다. 특히 주민 권고안을 정책에 반영하고 공약 이행 현황을 누리집에 상시 공개해 행정 신뢰도를 높였다는 점에서 높은 평가를 받았다.

서구는 현재 ▲마을 중심 자치도시 ▲골목 중심 경제도시 ▲사람 중심 복지 도시 ▲생태 중심 안전 도시 ▲행복 중심 문화도시 등 5대 분야 49개 공약사업을 추진하고 있다. 지난해 말 기준 공약 이행률 87.8%를 기록, 전국 시·군·구 평균인 70.42%를 크게 웃돌았다.

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김이강 서구청장은 "앞으로도 구민이 체감할 수 있는 책임 있는 행정을 통해 더욱 신뢰받는 서구를 만들겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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