전수조사 실시 후 보도 유효폭 확보 추진

광주광역시 서구는 주민의 보행 흐름을 방해하는 인도 위 전주와 통신주 등 지장물에 대한 전면 정비에 나선다.

그동안 좁은 보도에 설치된 시설물은 휠체어 이용자와 유모차 동반 보행자는 물론 일반 주민의 보행을 방해, 안전사고 우려를 키워왔다. 이에 서구는 보행자 친화적인 환경을 조성하기 위한 대책을 추진한다.

광주 서구는 인도 위 전주·통신주 정비 나선다. 광주 서구청 제공 AD 원본보기 아이콘

서구는 이달부터 관내 전역을 대상으로 전신주, 통신주, 지지선, 변압기 등 시설물에 대한 전수조사를 실시한다. 조사 대상은 한국전력공사와 통신사업자의 시설물과 통신 장비함 등 관련 설비를 포함한다.

이번 조사는 도로점용 허가 여부와 실제 점용 면적의 적정성, 보행 유효 폭 확보 상태 등을 집중 점검하며 주요 간선도로는 물론 주택가 골목길과 교차로, 어린이 보호구역 등을 살핀다. 특히 서구는 실질적인 보행 안전 확보를 위해 보도 유효 폭을 원칙적으로 2m 이상 확보하고 지형적 여건 등 불가피한 경우에도 1.5ｍ 이상을 확보하는 기준을 적용한다.

현장 조사 결과는 허가 대장과 대조해 적법 여부를 확인한 뒤 오는 6월부터 위법 시설물에 대한 행정조치를 추진할 계획이다.

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김이강 서구청장은 "이번 정비를 통해 주민 불편이 해소되고 보행 환경이 한층 개선되기를 기대한다"고 밝혔다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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