국회 방문… 대송산단선·KTX-이음 하동역 정차 건의

물류 수요 대응… 산업단지 경쟁력 확보 강조

경남 하동군이 지역 산업단지 활성화를 위한 핵심 기반 시설인 철도 인프라 구축을 위해 국회 차원의 지원 사격 요청에 나섰다.

군은 지난 8일, 임종문 안전교통과이 서천호 국회의원 사무실을 방문하여 '대송산단선' 철도 건설사업의 제5차 국가철도망 구축계획 반영과 '경전선 KTX-이음 하동역 정차' 등 지역 철도 현안에 대해 건의했다고 밝혔다.

이번 방문은 대송산업단지가 기회 발전 특구로 지정됨에 따라 예상되는 급격한 물류 수요 증가에 선제적으로 대응하고, 하동군을 남해안권 경제 중심지로 도약시키기 위한 행정력 집중의 일환으로 추진되었다.

하동군, 서천호 국회의원 사무실을 방문 '대송산단선' 철도 건설사업의 제5차 국가철도망 구축계획 반영과 '경전선 KTX-이음 하동역 정차' 등 지역 철도 현안에 대해 건의 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이날 군은 서천호 의원실 측에 '대송산단선'(광양 태금역~갈사만~대송산단, 13.8km)의 필요성을 상세히 설명했다.

특히 대송산단 내 8842억원 규모의 기업 투자가 예정된 상황에서 대량 화물 수송이 가능한 산업단지 인입 철도가 입지 경쟁력 확보의 핵심임을 강조했다.

또한, 현재 국가 철도공단에서 타당성 검증 용역이 진행 중인 '경전선 KTX-이음 하동역 정차'와 관련하여, 하동군민의 간절한 염원과 정차 시 예상되는 관광 및 지역 경제 활성화 효과를 피력하며 국회 차원의 각별한 관심과 지원을 요청했다.

아울러 지난 9일 진행된 국민통합위원회 위원장 화개 방문 행사에서도 해당 현안은 다시 한번 강조됐다. 하동군수는 이석연 국민통합위원장에게 KTX-이음 하동역 정차 필요성을 직접 건의했으며, 이에 대해 이 위원장은 깊이 공감하며 국토교통부에 직접 챙기겠다는 의지를 밝힌 것으로 전해졌다.

하동군 관계자는 "제5차 국가철도망 구축계획은 향후 10년의 철도 투자를 결정하는 매우 중요한 계획"이라며 "하동군이 이차전지 및 모빌리티 소재지구로서 클러스터를 완성하기 위해서는 철도라는 '물류 대동맥'이 꼭 필요하다는 점을 국회에 충분히 전달했다"고 말했다.

이에 대해 서천호 의원실 측은 하동군의 철도 현안 사업들이 국가 계획에 최종 반영될 수 있도록 관련 부처와 긴밀히 협력하고 적극적인 역할을 하겠다는 뜻을 전한 것으로 알려졌다.

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하동군은 앞으로도 국토교통부와 국회 등 유관 기관을 지속해서 방문하여 지역의 숙원 사업인 철도 인프라 확충이 차질 없이 진행될 수 있도록 총력을 다할 방침이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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