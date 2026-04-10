민주당경북도당, 기초의원 후보자 9명 선출
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더불어민주당 경북도당 선거관리위원회(위원장 이동구)는 10일 기초의원 경선지역 9개 선거구에 대해 경선 결과를 발표했다.
지난 9일과 10일 양일간 당원 경선을 실시했던 포항시 가 선거구에 문성호(현 더불어민주당 중앙당 정책위 부의장) 후보, 경주시 나 김경주(전 더불어민주당 경주지역위 청년위원장) 후보, 경주시 사 이종일(현 더불어민주당 경북 기본사회위원회 부위원장)후보가 선출됐다.
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또 김천시 바 박희현(전 더불어민주당 김천지역위 사무국장) 후보, 안동시 가 김새롬(현 안동시의원) 후보, 안동시 나 정복순(현 안동시의원) 후보, 구미시 마 김지식(현 더불어민주당 경북도당 직능위원) 후보, 구미시 아 신용하(현 구미시의원) 후보, 경산시 가 박미향(현 더불어민주당 경북도당 여성위 부위원장) 후보가 선출됐다.
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한편, 경북도당 선관위는 국민참여경선을 실시할 상주시 바 선거구(전범정·성동현)와 영양군 가 선거구(김성훈·김상선)는 14일 경선 결과를 발표할 예정이다.
영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
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