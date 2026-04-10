"쿵 소리 뒤 의식 잃은 3세"…부모 긴급체포, 아동학대 의혹 수사

양주서 경련 증상 3세 중태

경기 양주시에서 3살 아동이 의식을 잃은 채 병원으로 이송돼 수술받는 사건이 발생해 경찰이 아동학대 가능성을 두고 수사에 나섰다.

10일 연합뉴스에 따르면 경찰과 소방 당국은 전날 오후 6시44분께 양주시 옥정동 한 가정집에서 "아기가 울며 경련을 일으킨다"는 신고를 받았다. 현장에 출동한 구급대가 확인한 결과 A군은 스스로 호흡은 하고 있었지만 의식이 없는 상태였고 곧바로 의정부시의 한 병원으로 옮겨졌다. 당시 이송 과정에서 턱부위에는 멍이 확인됐으나 뚜렷한 두부 외상은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

보호자는 소방대원에게 "쿵 하는 소리를 듣고 가보니 아이가 경련을 일으키고 있었다"는 취지로 설명한 것으로 알려졌다.

그러나 A군을 진료한 병원 측은 같은 날 오후 9시30분께 "아동학대가 의심된다"며 경찰에 신고했다. 의료진은 A군의 머리 외상도 확인했으며, 이후 A군은 뇌 수술을 받았지만 현재까지 의식을 회복하지 못한 채 위중한 상태인 것으로 전해졌다.

경찰은 의료진 소견과 보호자 진술, 과거 신고 이력 등을 종합한 결과 아동학대 혐의가 있다고 보고 전날 오후 11시께 응급실에 있던 20대 친부와 친모를 긴급체포했다.

사안의 중대성을 고려한 경기북부경찰청은 사건을 양주경찰서로부터 넘겨받아 직접 수사에 착수했다. 경찰은 부모를 상대로 학대 여부가 있는지 정확한 경위를 조사하는 한편, A군의 치료 경과도 면밀히 살펴보고 있다. 경찰에 따르면 A군의 아버지는 지난해 12월에도 아동학대 의심 신고가 접수된 바 있으나 당시 수사에서는 불기소 처분이 내려진 것으로 파악됐다.

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경찰 관계자는 "현재까지 확인된 정황과 아이의 상태 등을 종합해 어머니는 이날 새벽 석방했다"며 "아동학대 여부를 포함한 구체적인 사건 경위는 계속 수사 중"이라고 밝혔다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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