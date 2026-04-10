활기있氣·쉴수있氣 등 맞춤형 힐링 프로그램 인기

동의보감촌 연계 ‘치유의 숲’ 프로그램 운영

경남 산청군은 '산청 치유의 숲'을 운영하고 있다고 10일 밝혔다.

지난 2022년 개장한 산청 치유의 숲은 해마다 방문객이 증가세를 보이며 스트레스 완화와 건강 증진을 위한 치유 공간으로 자리매김하고 있다.

산청군, 치유의 숲 전경 사진 AD 원본보기 아이콘

특히 활기있氣(기), 쉴수있氣(기), 사랑하氣(기), 건강하氣(기) 등 4개의 특화된 프로그램과 만들기 체험으로 다양하고 풍성한 체험을 즐길 기회를 제공하고 있다.

또 산청군 대표 관광지인 동의보감촌 내에 있어 산청의 다양한 관광자원을 만끽할 수 있다.

프로그램은 사전 예약을 통해 참여 가능하며 운영시간 등 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하면 된다.

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산청군 관계자는 "청정 산청에서 힘들었던 일상을 벗어나 몸과 마음을 치유해 보길 바란다"며 "앞으로도 더욱 만족도 높은 치유프로그램을 개발해 수준 높은 산림 복지서비스를 제공하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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