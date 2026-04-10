박완수 경남도지사가 10일 오후 산청군 동의보감촌에서 열린 '2026 산청 농특산물 대제전 개막식'에 참석해 지역 농특산물 판로 개척 상황을 살피고 농업인들에게 격려를 전했다.

박 도지사는 "현장에서 확인한 산청 농특산물은 품질과 가치 측면에서 다른 지역과 차별화되는 경쟁력을 갖추고 있다"며 "이는 지리산 청정 환경과 지역 농업인 및 생산자들의 열정과 노력이 합쳐진 결과"라고 했다.

이어 "산불과 수해 등 어려운 여건을 극복하고 성과를 이뤄낸 것은 산청군민의 저력"이라며 "이번 대제전이 지역 농업의 경쟁력을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 강조했다.

박완수 경남도지사가 '2026 산청 농특산물 대제전 개막식'에서 인사말을 전하고 있다. 경남도 제공 AD 원본보기 아이콘

산청 농특산물 대제전은 산청 농특산물의 우수성을 홍보하고 직거래를 통한 농가소득을 증대하고자 마련됐다.

개막식에는 박 도지사와 산청군수 권한대행, 도의원과 군의원, 생산자 단체와 농업인 등 1000여명이 참석했다.

행사장에선 스타 농업인상 시상, 성공 기원 퍼포먼스 등에 개막행사와 체험 행사가 진행됐고 약초, 벌꿀, 산나물 등 산청의 농특산물을 합리적 가격으로 판매하는 할인 행사가 펼쳐졌다.

박완수 경남도지사가 '2026 산청 농특산물 대제전' 행사장에서 농업인과 대화하고 있다. 경남도 제공 원본보기 아이콘

산청 일정에 이어 박 도지사는 이날 저녁 창녕군 남지읍 유채단지에서 열리는 '제21회 창녕낙동강유채축제' 개막식장을 찾았다.

단일 면적 최대 규모인 33만평 유채 물결을 자랑하는 창녕낙동강유채축제는 매년 100만명 이상이 다녀가는 등 경남 대표 관광자원으로 꼽힌다.

이 자리에서 박 지사는 "낙동강의 거친 강바람을 견디고 피어난 강인한 유채꽃처럼, 경남의 소중한 관광 자원이 도민 일상에 활력을 주는 선물이 되길 바란다"는 인사를 전했다.

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아울러 "많은 관광객이 몰릴 것을 고려해 현장 안전관리에 최선을 다해달라"고 덧붙였다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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