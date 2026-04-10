생산시설·유통 구조 점검… 청년농 지원 확대 건의

서양란 산업 현장 점검 및 지역 농업 경쟁력 강화 방안 모색



경남 진주시의회 경제복지위원회는 10일 농업회사법인 부양란을 방문해 서양란 산업의 현주소를 점검했다.

부양란은 서양란 재배와 유통을 주력으로 하는 지역 농업기업으로 국내에서는 다소 익숙하지 않은 서양란의 대중화를 위해 노력해 점차 활동 영역을 넓히고 있다.

진주시의회 경제복지위원회, 농업회사법인 부양란 방문 서양란 산업현장 점검 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

특히 지난해 '2025 대한민국 정원산업박람회'에서 난초를 활용한 전시와 체험 행사로 시민들의 관심을 이끌어 지역 농업의 활용 가능성을 보여준 바 있다.

이날 위원회는 서양란 생산과 유통 전반을 확인하면서 관계자로부터 운영 현황과 애로사항을 청취하고, 고부가가치 농업으로 화훼 산업의 유통·판로 확대를 위한 지원 방안에 대해 의견을 나눴다.

이 자리에서 노석민 대표는 배양 시설 확충과 청년 후계 농업인에 대한 폭넓은 지원을 강화해 달라고 요청했다.

오경훈 위원장은 "이번 방문을 통해 서양란 산업의 성장 가능성과 함께 보완이 필요한 부분을 확인할 수 있었다"며 "현장의 목소리가 정책으로 이어질 수 있도록 지역농업의 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.

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향후 경제복지위는 지역 산업과 농업 현장을 중심으로 한 실질적인 정책 과제를 발굴하는 데 주력할 계획이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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