29곳 찾아가는 배달강좌 큰 호응

건강·여가·인지훈련 한 번에 잡아

청송군 경로당에 배달된 '슐런'이 어르신들의 일상에 활력을 불어넣는 생활체육이자 맞춤형 평생학습 프로그램으로 자리매김하고 있다. 청송군평생교육지도자협의회(회장 정태종)가 관내 어르신들을 위해 운영 중인 '찾아가는 슐런 배달강좌'가 현장에서 큰 호응을 얻고 있다

청송군 청사 권병건 기자 AD 원본보기 아이콘

단순한 여가 프로그램을 넘어 신체 활동과 인지 훈련, 공동체 소통을 아우르는 복합형 교육 콘텐츠로 주목받는 분위기다. 이번 강좌는 지난 4월 1일부터 오는 6월 15일까지 지역 내 29개 경로당을 대상으로 진행된다. 일반 경로당 25개소에는 4회차 집중교육이, 거점 경로당 4개소에는 10회차 심화 교육이 각각 운영돼 참여자 특성과 운영 여건에 맞춘 차별화된 프로그램 구성이 이뤄졌다.

특히 슐런 지도자 강사 자격을 갖춘 협의회 회원들이 직접 마을 경로당을 찾아 경기 방식과 점수 계산법을 지도하면서 교육의 완성도를 높이고 있다. 현장 중심의 맞춤형 지도로 어르신들이 보다 쉽게 종목에 적응할 수 있도록 돕는 한편, 놀이와 학습, 운동이 자연스럽게 결합하는 효과도 거두고 있다.

슐런은 네덜란드 전통 스포츠로, 나무 보드 위에서 퍽을 밀어 좁은 관문에 넣어 점수를 얻는 방식으로 진행된다. 격한 신체 활동이 필요하지 않으면서도 집중력과 손의 감각, 점수 계산 능력을 함께 요구해 고령층에게 적합한 생활 스포츠로 평가받는다. 무엇보다 무리 없는 신체 활동 속에서 자연스럽게 인지 기능을 자극할 수 있다는 점에서 어르신 건강 증진 프로그램으로써 활용 가치가 높다는 평가다.

강좌에 참여한 한 어르신은 "처음에는 쉬운 놀이인 줄 알았는데 막상 해보니 땀이 날 정도로 운동이 된다"며 "직접 점수를 계산하다 보니 머리도 쓰게 돼 즐겁고 보람도 크다"고 말했다.

정태종 청송군 평생교육 지도자협의회장은 "어르신들의 건강한 노후와 건전한 여가문화 확산을 위해 이번 프로그램을 마련했다"며 "올해 '제1회 청송군 슐런대회' 개최도 준비 중인 만큼 많은 관심을 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로도 어르신들을 위한 맞춤형 교육 프로그램을 지속해서 발굴해 나가겠다"고 덧붙였다.

한편 청송군 평생교육 지도자협의회는 이번 슐런 강좌를 비롯해 평생학습 사각지대 해소를 위한 찾아가는 배달강좌 등 다양한 학습 지원 사업을 추진하며 지역 공동체 활성화에 힘을 보태고 있다.

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이번 프로그램은 경로당을 단순한 휴식 공간에서 배움과 교류, 건강 증진이 이뤄지는 생활 플랫폼으로 확장했다는 점에서 의미가 크다. 고령화가 빠르게 진행되는 농촌 지역에서 어르신 맞춤형 평생학습이 복지의 또 다른 축이 될 수 있음을 보여주는 사례로 읽힌다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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