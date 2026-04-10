과감한 선제적 투자와 사업 포트폴리오 고도화

원익큐엔씨는 백홍주 대표이사가 10일 한국능률협회(KMA) 주관 '제56회 한국의 경영자상' 수상자로 선정됐다고 밝혔다.

백 대표는 글로벌 시장의 불확실성 속에서도 과감한 선제적 투자와 사업 포트폴리오 고도화를 통해 원익큐엔씨의 경쟁력을 강화해 왔다.

특히 취임 이후 '기술 초격차'와 '고객 밀착 경영'을 강조하며 국내외 생산 거점에 대한 전략적 투자를 단행, 안정적인 공급 체계를 구축해 왔다는 평가를 받는다.

원익큐엔씨 백홍주 대표이사 10일 한국능률협회(KMA) 주관 '제56회 한국의 경영자상' 수상자/구미상공회의소 제공 AD 원본보기 아이콘

또한 ESG 경영 체계를 선제적으로 도입해 기업의 사회적 책임을 다하는 동시에, 제조 공정의 스마트화를 통해 변화하는 산업 환경에 유연하게 대응할 수 있는 미래 지향적 조직을 구축하는데 주력해 왔다.

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백홍주 대표는 "이번 수상은 변화와 혁신을 위해 함께 노력해 온 임직원들의 헌신이 있었기에 가능했다"며, "앞으로도 끊임없는 혁신을 통해 대한민국 반도체 소재·부품산업의 위상을 높이고, 글로벌 시장을 선도하는 기업이 되도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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