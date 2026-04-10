중동 전쟁에서 미국을 돕는 데 미온적이라는 이유로 도널드 트럼프 대통령에게 저격당했던 키어 스타머 영국 총리가 트럼프의 행태를 두고 "진저리 난다"며 맞받아쳤다.

키어 스타머 영국 신임 총리 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

걸프 지역을 순방 중인 스타머 총리는 9일(현지시간) 밤 영국 ITV 팟캐스트에서 "푸틴이나 트럼프의 행동 때문에 전국의 가정과 기업이 에너지 요금이 오르락내리락하는 걸 지켜봐야 한다는 사실에 진저리가 난다"고 말했다. 스타머 총리는 중동 위기가 영국에 끼치는 영향이 확연하다며, 결국 영국 국민이 "전쟁의 대가를 치르게 될 것"이라고 불쾌감을 드러냈다.

또한 트럼프 대통령이 지난 7일 이란을 협상 테이블로 끌어내기 위해 언급한 '문명 파괴' 발언에 대해서도 "내가 선택할 만한 표현은 아니다"라며 에둘러 비판했다.

영국과 미국은 이란과의 전쟁이 터진 이후 미군 지원 문제를 놓고 줄곧 마찰을 빚어왔다. 트럼프 대통령은 영국의 소극적인 태도를 비난하며 스타머 총리를 향해 "우리가 상대하는 이는 처칠이 아니다", "결단력 없는 무능한 리더이자 진정한 패배자"라는 등 수위 높은 막말을 쏟아냈다. 이 때문에 오랜 우방인 양국의 안보 협력 관계에 금이 가고 있다는 관측도 적지 않다.

AD

그럼에도 영국 정부는 날 선 공방 속에서 양국 관계가 흔들리지 않을 것이라는 입장이다. 이베트 쿠퍼 영국 외무장관은 9일 오전 타임스 라디오와의 인터뷰에서 이란 전쟁에 대해 미국과 견해차는 있지만, 양국은 깊고 오랜 관계임을 분명히 했다. 그는 "우리는 매우 중요한 안보 및 경제 파트너십을 공유하고 있으며, 이러한 협력은 앞으로도 지속될 것"이라고 덧붙였다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>