150명 실무 교육 집행

오류 줄이고 부정수급 예방 고삐

의성군이 지방보조금 집행 과정의 혼선을 줄이고 재정 운용의 투명성을 높이기 위한 실무 역량 강화에 나섰다. 보조금 부정수급과 집행 오류를 사후 적발이 아닌 사전 예방 차원에서 관리하겠다는 취지다.

법령 이해부터 정산·부정수급 예방까지 현장형 교육으로 재정 투명성 강화 AD 원본보기 아이콘

의성군은 지난 9일 청소년문화의집에서 지방 보조사업 담당자와 지방보조사업자 등 150여명을 대상으로 '2026년 지방보조금 역량 강화교육'을 실시했다고 밝혔다.

이번 교육은 보조금 관련 법령과 지침에 대한 이해를 높이고, 사업 추진과 정산 과정에서 발생할 수 있는 오류를 미연에 방지하기 위해 마련됐다. 보조금 집행의 적정성과 책임성을 높여 건전한 지방재정 운영 체계를 정착시키는 데 초점이 맞춰졌다.

이날 강의는 ㈜공공 계약연구원 조양제 원장이 맡아 ▲보조금 관련 법령 및 기준 ▲보조금 집행·정산 절차 ▲부정수급 사례와 예방 방안 등을 중심으로 진행했다. 특히 실제 사례를 토대로 한 실무형 교육이 병행되면서 참석자들의 이해도를 높이고 현장 적용성을 강화했다.

지방보조금은 지역사회 각종 공익사업과 민간 협력사업을 뒷받침하는 핵심 재원인 만큼, 집행 과정의 작은 오류도 행정 신뢰도와 직결된다. 이런 점에서 이번 교육은 단순한 안내 수준을 넘어 보조사업 전반의 책임성과 투명성을 높이는 예방 행정의 성격이 짙다는 평가다.

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김주수 의성군수는 "이번 교육을 통해 담당자들의 실무 역량이 한층 강화되고 보다 투명하고 체계적인 보조금 운영 기반이 마련되기를 기대한다"며 "앞으로도 건전한 재정 운영과 부정수급 예방을 위해 지속적인 교육을 추진해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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