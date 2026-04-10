형식타파, 개막식 대신 관광객 안전과 편의

30만 관람객

형식적인 개막식·바가지요금·안전사고 없는

경북 김천시는 지난 4월 1~10일까지 10일간 개최된 「2026 연화지 벚꽃 축제」가 30만 명이라는 역대급 관람객을 기록하며 성황리에 막을 내린 가운데, 축제의 화려한 겉모습보다 더욱 빛난 것은 김천시의 내실 있는 행정력이었다.

시는 이번 축제를 기획하며 형식적인 개막식과 바가지요금, 안전사고 없는 '3無 축제'를 제1원칙으로 내세웠다. 내빈 위주의 의전 행사인 개막식을 과감히 생략하고, 해당 예산과 인력을 현장 안전관리와 관광객 편의 확충에 투입하여 실용주의 행정의 정석을 보여주었다. 축제를 관광객의 시선으로 바라본 세심한 행정력이 "벚꽃과 축제 분위기에만 몰입할 수 있어 좋았다."라는 관광객의 호평을 끌어낸 것이다.

또한, 전국적으로 고질적인 문제로 지적되는 축제장 바가지요금도 원천 차단하며 청정 축제를 실현했다. 시는 축제 개최 전 공개 모집을 통해 참여업체를 엄격히 선정했으며 모집 단계부터 판매 품목별 가격에 대한 사전 협의를 진행하여 관광객이 납득할 수 있는 합리적인 가격을 책정했다.

김천 「2026 연화지 벚꽃 축제」 사진/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

가격 정찰제 시행과 위생 수칙을 준수한 안전한 먹거리가 관광객들에게 신뢰를 주었고, 이에 연화지를 찾은 관광객들은 "유명 관광지인데도 정직한 가격에 놀랐다.", "바가지요금 없어 마음 편히 축제를 즐길 수 있었다."라며 만족을 표했다.

열흘간 30만 명이라는 기록적인 인파가 몰린 상황에서도 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않은 점도 이번 축제의 가장 큰 성과 중 하나로 꼽힌다. 시는 주요 출입구와 밀집 구역마다 안전 요원을 배치해 인파 흐름을 실시간으로 관리하고 행사장 내 관광객 동선을 '원-웨이' 방식인 일방통행으로 운영하여 질서 정연한 관람 환경을 조성했다. 또한, 김천소방서, 김천경찰서, 모범운전자회 등 유관기관과의 긴밀한 협력 체계가 빛을 발하며 무결점 안전 축제에 일조했다.

AD

조현애 김천시장 권한대행은 "이번 축제의 성공은 단순히 벚꽃이 예뻐서가 아니라, 불편을 감수하고 질서를 지켜주신 시민의식과 보이지 않는 곳에서 발로 뛴 공직자들의 세심한 행정력이 맞물린 결과라고 생각한다."라며, "앞으로도 과도한 의전과 형식은 과감히 버리고 내실 있는 행정을 통해 연화지 벚꽃 축제를 명품 축제로 키워가겠다."라고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>