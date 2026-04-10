이원택 더불어민주당 의원이 6·3 지방선거 전북특별자치도지사 후보로 확정됐다.

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소병훈 중앙당 선거관리위원장은 10일 여의도 중앙당사에서 이 같은 내용의 전북지사 본경선 개표 결과를 발표했다.


지난 8일부터 사흘간 진행된 경선에서 이 후보는 안호영 후보를 꺾었다. 당규에 따라 각 후보의 득표율은 공개되지 않았다.

재선 의원인 이 후보는 문재인 정부 당시 청와대 행정관, 전북도 정무부지사 등을 거쳤다. 21대·22대 총선에서 전북 군산·김제·부안을에 출마해 연이어 당선됐다.


이 후보는 최근 도의원이 식사비를 대납했다는 의혹에 휘말렸으나 당 윤리감찰단은 조사 결과 혐의가 없다고 결론 내렸다.

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이에 경쟁자였던 안 후보와 '현금 살포' 의혹으로 제명 및 경선 후보 자격을 박탈당한 김관영 지사는 감찰이 부실했다고 주장했다.


세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr
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