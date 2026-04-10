경남 김해시도시개발공사 동부스포츠센터가 어린이날을 앞두고 오는 26일 지역 아동을 위한 '무료 물놀이 체험행사'를 연다.

'Water Adventure 수영장으로 소풍 가자!'란 이름으로 열리는 체험행사는 센터 수영장에서 열리며 관내 어린이 200명을 대상으로 2부로 나뉘어 운영된다.

1부는 오전 10시부터 12시, 2부는 오후 2시부터 4시까지이며 사전 온라인 접수를 통해 선착순 모집한다.

경남 김해시도시개발공사 동부스포츠센터 수영장에서 어린이들이 물놀이를 하고 있다. 김해시 제공 AD 원본보기 아이콘

▲수영장 안전수칙 교육 ▲구조 시범 등 오리엔테이션을 시작으로 ▲자율 물놀이 활동 ▲에어바운스 징검다리 게임 등 다양한 체험형 놀이 프로그램이 펼쳐질 예정이다.

행사 종료 후에는 기념 촬영이 진행되며, 참가자에게 선착순으로 수영 모자가 기념품으로 제공된다.

이번 행사는 지역 어린이들에게 다양한 물놀이 체험 기획을 제공하고 동부스포츠센터의 공공체육시설 역할을 강화하는 동시에, 시민 중심의 체육 복지 서비스를 실현하고자 마련됐다.

센터는 행사 현장에 센터 직원들을 안전요원으로 배치하고 구조 대응 인력을 강화하는 등 자체 안전관리 체계를 한층 강화할 방침이다.

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센터 관계자는 "이번 행사를 통해 어린이들이 안전하고 즐겁게 물놀이를 체험하며 건강한 추억을 만들 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 다양한 생활체육 프로그램을 지속해서 운영하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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