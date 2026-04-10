용인 양지읍 교통정체·먼지 해결될까

이상일 용인시장, 처인구 양지4리 아파트 신축 현장 점검

비산먼지·교통 정체 등 시공사에 대책 마련 강력 촉구

SM스틸·서희건설, 출퇴근 시간 차량 통제 등 개선 약속

이상일 용인특례시장이 주민 불편이 지속되고 있는 처인구 양지읍의 대규모 아파트 신축공사 현장을 직접 찾아 현장 행정을 펼쳤다.

이상일 용인특례시장이 10일 처인구 양지읍 아파트 신축공사장을 찾아 현장을 점검하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이상일 시장은 10일 양지읍 양지4리에 위치한 SM스틸㈜과 ㈜서희건설의 아파트 공사 현장, 인근 종교시설 건립 현장을 방문해 주민들의 애로사항을 듣고 시공사 관계자들과 해결 방안을 논의했다.

이날 현장 점검에는 박광현 양지4리 비상대책위원장을 비롯한 지역 주민들과 시공사 관계자들이 참석했다. 주민들은 공사 현장에서 발생하는 비산먼지, 소음, 하천 오염은 물론, 대형 공사 차량으로 인한 출퇴근 시간 교통 정체와 보행 안전 문제를 강하게 제기했다.

현장을 구석구석 살핀 이상일 시장은 "주민들이 오랜 기간 여러 불편을 겪으며 시에 집단민원을 제기할 정도로 상황이 절박하다"며 "공사 관계자들이 이곳에 거주하는 주민이라는 마음으로 역지사지하는 마음으로 문제를 검토한다면 반드시 해결책이 나올 것"이라고 강조했다.

이상일 용인특례시장이 10일 처인구 양지읍 아파트 신축공사장을 찾아 현장을 점검하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이에 대해 종교시설 관계자는 "지역 주민들과 대화가 부족했던 것 같다"며 "앞으로 주민들과 자주 만나 소통하고 제기된 문제와 관련한 해결책을 마련하겠다"고 했다.

이 시장은 SM스틸㈜이 시공하는 아파트 신축공사장도 찾았다.

처인구 양지읍 양지리에는 SM스틸㈜이 시공하는 997세대 클러스터용인 경남아너스빌과 ㈜서희건설이 시공하는 1265세대 용인양지 서희스타힐스 아파트 신축공사가 진행되고 있다.

대책위는 아파트 신축공사 현장에서 발생하는 비산먼지, 하천 오염, 소음 문제 등과 관련한 대책을 요구했다.

이상일 용인특례시장이 10일 처인구 양지읍 아파트 신축공사장을 찾아 현장을 점검하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

또 현장 인근 도시계획도로 확장, 출퇴근 시간 교통 정체 해소, 보행자 안전과 관련한 조치를 건설사에 요청했다.

SM스틸㈜ 관계자는 "국공유지와 사유지 매입을 통해 토지를 확보하면 도시계획도로는 2차선에서 3~4차선으로 확장할 계획"이라며 "도시계획도로 구간 산신당으로 가는 길은 사람과 농기계 등이 원활히 오갈 수 있도록 조치하겠다"고 했다.

이어 "공사차량 통행에 따라 발생하는 비산먼지 등은 살수차와 세륜시설을 활용해 최소화하고, 출퇴근 시간 공사 및 차량 통행 등을 조절해 교통 혼잡을 해소하도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

AD

㈜서희건설 관계자는 "아직 착공하진 않았지만 우려되는 교통 혼잡과 비산먼지에 대한 대안으로 양지읍내 방향 삼거리에 교통인력을 배치하고, 출퇴근 시간 공사차량 통행을 최소화하는 등의 대책을 마련하겠다"고 했다.

이상일 용인특례시장이 10일 처인구 양지읍 아파트 신축공사 현장에서 주민들과 비산먼지 등 문제에 대해 논의하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이상일 시장은 "공사 현장이 3곳이나 있어 주민들이 불편을 겪을 수밖에 없는데 공사를 하는 측이 주민들과 적극 소통하는 노력을 해야 한다"며 "오늘 간담회에서 SM스틸 대표님과 서희건설 본부장님이 주민 불편 해소를 위해 더 많이 대화하고 노력하겠다고 하셨으니 시 관계자들도 더 많은 관심을 기울이면서 문제가 원만하게 해결되도록 중재역할을 잘 해주시길 부탁드린다"고 했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>