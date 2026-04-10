낮 최고 24도 내외 완연한 봄날

서해 섬 지역 짙은 안개와 이슬비

이번 주말 광주와 전남 지역은 낮 최고기온이 24도까지 오르며 포근한 봄 날씨가 이어지겠지만, 일요일 밤부터는 전남 남부 지역을 중심으로 비가 내릴 전망이다.

이번 주말 광주와 전남 지역은 대체로 완연한 봄 날씨가 예보된 가운데 일요일 밤부터 전남 일부 지역에 비가 내릴 것으로 예보됐다. 사진은 10일 서울 명동에서 시민들이 우산을 쓰고 있는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

10일 광주지방기상청에 따르면 주말 동안 광주와 전남의 아침 기온은 5~9도, 낮 기온은 16~24도로 평년과 비슷하거나 조금 높은 분포를 보이며 야외 활동하기에 적당하겠다.

토요일인 11일은 대체로 구름이 많겠으며, 일요일인 12일은 구름이 많다가 오후부터 차차 흐려지겠다. 특히 일요일 오후 9시부터는 전남 남부 지역에 5㎜ 미만의 비가 내릴 것으로 예보됐다.

서해상과 섬 지역을 중심으로는 안개에 대한 주의가 필요하다. 내일 서해상에는 바다 안개가 끼는 곳이 있겠고, 특히 섬 지역은 가시거리 200m 미만의 짙은 안개와 함께 이슬비가 내리는 곳이 있어 교통안전과 해상 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

기온은 내일 낮 최고 16~22도, 모레는 18~24도까지 올라 평년보다 따뜻하겠으나, 일교차가 큰 만큼 건강 관리에 신경 써야 한다는 것이 기상청 관계자의 설명이다.

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광주지방기상청 관계자는 "주말 동안 포근한 날씨가 이어지겠으나 일요일 밤부터 비 소식이 있고 서해안에는 짙은 안개가 예상된다"며 "기상 정보에 귀를 기울이며 시설물 관리와 안전 운전에 유의해달라"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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