13일~17일까지 5일간 응시 원서 접수

전북특별자치도교육청이 2026년도 제1회 지방공무원 신규 채용 절차에 들어간다.

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10일 전북도교육청에 따르면 오는 13일부터 17일까지 5일간 임용시험 응시원서를 접수한다. 접수는 온라인 교직원 채용 사이트를 통해 진행되며, 마감 시각은 17일 오후 6시다. 원서 접수 이후 취소는 20일 오후 6시까지 가능하다.

이번 시험에서는 총 53명을 선발한다. 직렬별로 보면 교육행정이 40명으로 가장 많고, 이 가운데 일반 36명, 장애 3명, 저소득 1명이다.

이 밖에 전산 1명, 공업 4명(일반기계 2명·일반전기 2명), 속기 1명, 시설관리 7명(일반 6명·보훈부 추천 1명) 등이 포함된다.

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필기시험은 6월 20일 실시하고, 면접시험은 8월 14일 진행한다. 최종 합격자는 9월 1일 발표한다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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