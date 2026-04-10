경기 광주시 홍보대사 마커스강(본명 강원휘)은 10일 광주시청을 방문해 지역 내 어려운 이웃을 돕기 위한 성금 500만원을 기탁했다.

경기 광주시 홍보대사 마커스강(본명 강원휘)이 10일 광주시청을 방문해 바요ㅔ환 시장(가운데)에게 지역 내 어려운 이웃을 돕기 위한 성금 500만원을 기탁하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 기탁은 마커스강이 광주시에 대한 감사의 뜻과 경기도종합체육대회의 성공 개최를 기원하며 마련한 것으로, 지난 3월 17일 열린 경기도 장애인체육대회 성공 개최 기원 기념 공연 출연료 전액을 기부한 것이다.

특히, 최근 경제적 어려움이 지속되는 상황에서 취약계층에 대한 지원과 나눔 확산에 이바지하기 위한 취지로 추진됐다.

마커스강은 "작은 정성이지만 어려운 이웃들에게 조금이나마 도움이 되길 바라는 마음으로 기탁하게 됐다"며 "앞으로도 지속적인 나눔을 이어가겠다"고 말했다.

이에 대해 방세환 시장은 "지역사회를 위한 따뜻한 나눔에 깊이 감사드린다"며 "기탁받은 성금은 꼭 필요한 분들에게 소중히 전달하겠다"고 밝혔다.

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한편, 시는 이번에 기탁된 성금을 지역 내 취약계층 지원을 위해 사용할 계획이다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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