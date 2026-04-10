NASA 중계 영상 화면에 깜짝 등장

제품 홍보 아닌데 광고 효과 누려

유인 달 탐사선 '아르테미스 2호'의 중계 영상에 초콜릿 잼의 일정인 누텔라 병이 깜짝 등장해 화제다.

10일 연합뉴스에 따르면 아르테미스 2호가 지구에서 가장 먼 곳까지 비행한 기록을 세운 지난 6일(미 동부시간 기준) 미국 항공우주국(NASA)이 중계한 우주선 내부 영상에서 누텔라 병이 화면을 가로질러 나타났다. 누텔라는 식품회사 페레로가 판매하는 초콜릿 잼이다. 갑작스럽게 등장한 누텔라 병은 무중력 상태에서 바쁘게 일하는 우주비행사들 앞에서 여유롭게 회전하며 브랜드 이름을 선명하게 드러낸 후 뒤편으로 유유히 사라졌다.

미국 항공우주국(NASA)이 중계한 우주선 내부 영상 화면에서 초콜릿 잼의 일종인 누텔라가 포착됐다.NASA 영상 캡처, 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

해당 장면은 인류의 최장 거리 이동 순간을 지켜보고 있던 지구인 수십만명의 눈에 들어왔다. 이후 사회관계망서비스(SNS)에는 "누텔라는 이 간접광고를 위해 도대체 얼마를 낸 것인가?"라는 반응이 잇따랐다. 하지만 월스트리트저널(WSJ)의 9일 자 보도에 따르면 페레로는 자사 제품이 우주선에 실렸다는 사실 자체를 몰랐다. 누텔라가 NASA 중계 영상에 등장한 시점에 미국 뉴저지주에 있는 페레로 사무실에서는 중역들이 영업 회의를 하고 있었고, 이들은 회의 도중 누텔라가 우주에 있다는 메시지를 받고 그제야 우주선에 해당 제품이 실린 것을 뒤늦게 알게 됐다.

역대급 홍보 호재를 만난 회사는 회의에서 바로 마케팅 전략을 세웠다. 이후 SNS에 올라온 슬로우모션 영상에는 영화 '2001: 스페이스 오디세이'의 테마곡과 함께 "누텔라는 이 세상의 것이 아니다"라는 문구를 넣었다. 페레로의 북미 최고마케팅책임자인 채드 스터브스는 "내가 노력했더라도 이보다 (광고 영상을) 더 잘 찍을 수는 없었을 것"이라고 WSJ에 말했다.

NASA는 정책상 제품 홍보를 엄격히 금지한다고 WSJ은 전했다. 하지만 누텔라의 경우처럼 우주 비행 중 의도치 않게 특정 브랜드 제품이 노출되는 경우가 있다. NASA가 공개한 한 사진에서는 우주비행사 제러미 핸슨이 아이폰을 한 손에 들고 거울처럼 사용하며 다른 손으로 면도하는 모습이 포착되기도 했다. 같은 사진의 한구석에는 '지프' 땅콩버터 용기가 보인다. 아르테미스 2호 비행사들은 오메가 스피드마스터 X-33 시계를 착용했으며, 아이폰 외에 니콘과 고프로 카메라도 가져갔다.

NASA는 10일간 진행되는 이번 임무를 위해 189가지 메뉴와 다섯 종류의 핫소스, 커피 43컵을 포함해 10여종의 음료수를 준비했다. 또 빵에 바를 수 있는 제품으로는 누텔라 외에도 메이플 시럽과 딸기잼, 아몬드 버터, 꿀 등 다양한 스프레드가 마련됐다. 다만 누텔라가 어느 비행사의 것인지는 알려지지 않았다.

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우주선에 실을 수 있는 무게에는 한계가 있기 때문에 NASA는 물품 반입을 엄격히 통제하지만, 임무와 직접적인 관련이 없는 누텔라 같은 기호품도 비행사 사기에 도움 된다는 점에서 일부 허용한다. 영국 데일리 텔레그래프는 아르테미스 2호 전체 임무 비용을 총적재량으로 나눈 결과 우리 돈 5000원 상당의 500g짜리 누텔라를 우주로 가져가는 데 드는 비용은 약 7만5926달러(약 1억1200만원)라고 추산했다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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