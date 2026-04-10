집합·사이버 병행 등 재난 대응력 강화

전남 영암군이 민방위 대원의 대응 역량 강화를 위한 기본교육을 실시한다.

군은 '2026년도 민방위 기본교육'을 통해 민방위 사태 대응력과 안보의식 제고에 나선다고 10일 밝혔다.

교육 대상은 만 20세부터 40세까지 민방위 대원이며, 연차에 따라 집합교육과 사이버교육으로 나뉘어 운영된다.

1~2년 차 대원은 오는 16일부터 17일까지 집합교육에 참여해야 한다. 16일은 영암청소년수련관에서, 17일은 삼호종합문화체육센터 대강당에서 각각 진행된다.

집합교육은 주소지와 관계없이 전국 어디서나 참여 가능하며, 국민재난안전포털에서 교육 일정을 확인할 수 있다.

3년 차 이상 대원은 13일부터 6월 30일까지 사이버교육을 이수해야 한다. 교육 시간은 3~4년 차는 2시간, 5년 차 이상은 1시간이다.

다만 제9회 전국동시지방선거 기간인 5월 21일부터 6월 3일까지는 민방위 교육이 일시 중단돼 대상자들의 주의가 요구된다.

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문동일 영암군 안전건설환경 국장은 "이번 교육을 통해 민방위 대원의 안보의식과 재난 대응 역량이 한층 강화되길 기대한다"고 말했다.

한편 영암은 앞으로도 실효성 있는 교육 운영을 통해 지역 안전 대응 체계를 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr



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