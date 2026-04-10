100만 송이 만개

봄 관광객 발길 잇따라

신안군 섬튤립축제에 만개한 튤립들. 신안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 신안군이 봄을 대표하는 꽃축제의 막을 올렸다.

군은 10일 임자도 1004섬 튤립·홍매화 정원에서 '제16회 섬 튤립 축제'를 개막했다고 밝혔다. 이번 축제는 '열여섯 번째 튤립의 유혹'을 주제로 30여 종, 100만 송이의 튤립이 만개해 화려한 봄 풍경을 선사하고 있다.

개막식은 식전 공연을 시작으로 축제 추진위원장의 개회 선언과 환영사, 축사 등이 이어지며 성황리에 진행됐다. 행사장에는 군민과 전국 각지에서 찾은 상춘객들이 몰려 축제의 시작을 함께했다.

특히 참석자들이 카운트다운을 외치며 개막을 축하하는 등 현장 분위기는 한층 고조됐다.

신안군은 개막 전 일주일간의 정비 기간을 거쳐 안전하고 쾌적한 관람 환경을 조성했다고 설명했다.

군 관계자는 "정성껏 가꾼 튤립의 아름다움을 마음껏 즐기고 신안의 봄 정취를 만끽하시길 바란다"고 말했다.

이번 축제는 오는 19일까지 이어지며 공연과 체험 프로그램, 특산물 판매 등 다양한 부대행사가 함께 진행된다. 또 축제장 인근 대광해수욕장과 조희룡 미술관 등 주요 관광지와 연계해 방문객들에게 풍성한 봄 여행 콘텐츠를 제공할 예정이다.

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한편 신안군은 이번 튤립 축제를 통해 지역 관광 활성화와 함께 대표 봄꽃 축제로서의 위상을 강화해 나간다는 방침이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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