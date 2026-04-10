노조 "조합원 투표로 결정된 정당한 지지"

10일 무안군 공무직노동조합이 정치적 정쟁도구로 삼지 말라며 군청사 앞에서 기자회견을 열었다. 무안군공무직노조 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 무안군 공무직노동조합이 정치 개입 의혹과 왜곡 보도에 대해 강하게 반발하며 법적 대응 방침을 밝혔다.

조합은 10일 무안군청 앞에서 기자회견을 열고 "노조의 민주적 의사결정과 정당한 정치 참여를 왜곡하고 탄압하려는 시도를 즉각 중단하라"고 촉구했다.

이날 회견에는 무안군 노조를 비롯해 목포시·화순군 공무직노조 관계자들이 함께 참석해 공동 대응 의지를 밝혔다.

노조는 "이번 지지 결정은 조합원 총의를 반영한 민주적 투표 결과"라며 "외부 압력 없이 자율적으로 이뤄진 정당한 권리 행사"라고 강조했다. 이어 "이를 정치 개입으로 몰아가는 것은 사실 왜곡이자 노동기본권 침해"라고 주장했다.

노조에 따르면 지난 4월 1~2일 실시된 익명 투표에는 전체 조합원 175명 중 128명(73.1%)이 참여했으며, 나광국 예비후보가 66표(51.6%)를 얻어 지지 후보로 확정됐다.

또 논란이 된 '퇴직금 150%' 요구와 관련해서도 "특혜가 아닌 공무직 간 차별 해소를 위한 개선 논의 단계"라며 "공무원과 단순 비교하는 것은 본질을 흐리는 왜곡"이라고 반박했다.

특히 일부 간부 공무원의 개입 의혹도 제기했다. 노조는 "조합원 탈퇴를 강요하거나 회유하는 행위는 명백한 부당노동행위"라며 "노조 운영에 개입하는 모든 시도에 대한 책임을 묻겠다"고 밝혔다.

연대 발언에 나선 목포시 공무직노조 위원장은 "무안 사례는 특정 지역 문제가 아니라 공무직 노동자 권리 전반과 직결된 사안"이라며 "민주적 절차로 결정된 사안을 외부에서 흔드는 것은 용납될 수 없다"고 말했다.

화순군 공무직노조 위원장도 "노동조합의 정치적 의사 표현은 헌법이 보장한 권리"라며 "행정의 개입 시도는 즉각 중단돼야 한다"고 강조했다.

노조는 ▲허위·왜곡 보도 중단 ▲간부 공무원의 노조 개입 중단 ▲조합원 의사결정 존중 등을 요구하며 "위법 행위가 확인될 경우 노동위원회 제소 등 모든 법적 조치를 강구하겠다"고 밝혔다.

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한편 지역 노동계에서는 이번 사안을 계기로 공무직노조의 정치 참여와 행정 개입 문제를 둘러싼 논란이 확산될 가능성에 주목하고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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