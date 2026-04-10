"항만 경쟁력 강화 통해 지속가능한 성장 기반 마련"

여수광양항만공사(이하 공사)는 제6대 최관호 신임 사장이 취임하고 공식 업무에 들어갔다고 10일 밝혔다.

최관호 사장은 취임사를 통해 "대내외 환경의 불확실성이 확대되는 상황에서 공사의 역할이 더욱 중요해지고 있다"며 "국가 정책을 충실히 이행하고, 지역과 함께 성장하는 항만을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

여수광양항만공사 제6대 최관호 사장의 취임식이 10일 열렸다. 여수광양항만공사 제공 AD 원본보기 아이콘

특히, 정부 정책 방향에 부응하는 항만 운영을 통해 국가 물류 경쟁력을 뒷받침하고, 급변하는 글로벌 물류 환경과 대외 리스크에도 선제적으로 대응해 나가겠다는 의지를 강조했다.

아울러, "북극항로 개척 등 글로벌 물류 환경 변화에 대비한 중장기 전략을 마련하고, 여수광양항의 미래 성장 기반을 지속적으로 확충해 나가겠다"고 말했다.

또한, 광양항 배후단지와 지역 산업 간 연계를 강화해 투자유치와 물동량 창출을 동시에 추진하고, 항만의 실질적인 경쟁력을 높여 나가겠다고 밝혔다. 이를 통해 기업과 지역이 함께 성장하는 선순환 구조를 구축하겠다는 구상이다.

이어, 전방위적인 투명경영을 바탕으로 공공기관에 대한 신뢰를 높이고, 안전하고 깨끗한 항만 환경을 조성하는 데에도 역량을 집중하겠다고 덧붙였다.

조직 운영과 관련해서는 "정직을 기반으로 자율과 신뢰가 정착된 조직문화를 만들겠다"며 "사람이 아닌 시스템 중심으로 작동하는 정교한 경영체계를 구축해 나가겠다"고 강조했다.

최관호 신임 사장은 전남·광주·서울경찰청장 등을 역임하며 대규모 조직을 이끌어 온 행정 전문가로 평가받고 있다. 이러한 경험을 바탕으로 조직 운영과 위기 대응 역량을 갖춘 리더로서 공사의 안정적인 경영을 이끌 것으로 기대된다. 사장의 임기는 오는 2029년 4월 9일까지 3년이다.

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최관호 사장은 "여수광양항이 국가 경제를 견인하는 핵심 항만으로서 역할을 충실히 수행할 수 있도록 전 임직원과 함께 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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