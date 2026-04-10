목포 산정동 천주교회서 '감사 음악회' 열린다

테너 김성일, 50년 음악 인생 무대

전남 목포 산정동 천주교회 대성전(Basilica Minore, 바실리카 미노르)에서 테너 김성일의 '감사 음악회'가 열린다.

오는 18일 오후 6시 30분에 열리는 이번 공연은 목포 연세 성악 스튜디오가 주최하고 빈 국립 예술대학교 동문회가 후원한다.

특히 목포 지역 예술인들이 산정동 천주교 대성전에서 선보이는 첫 공연이라는 점에서 의미를 더 하고 있다.

김성일 씨는 연세대학교 성악과를 졸업한 뒤 국내외에서 활발한 활동을 이어온 베테랑 성악가로, 비엔나 독창회를 개최하는 등 다양한 무대를 통해 실력을 인정받아 왔다.

이번 음악회는 김 씨가 50년 음악 인생을 돌아보며 신자와 시민들에게 감사의 마음을 전하는 자리로 마련됐다.

공연은 이은상 시·채동선 곡의 '그리워'를 시작으로 프란츠 슈베르트의 'Ave Maria', 김종해 시·이안삼 곡의 '그대 앞에 봄이 있다' 등 동서양 가곡 8곡이 무대에 오른다.

반주는 목포대학교 피아노과 석사 출신으로 성가대에서 10년 이상 활동해 온 이현정 씨가 맡는다.

김성일 씨는 전국 5개 콩쿠르 1위 입상, 국내 독창회 11회, 비엔나 독창회 1회 등 다양한 경력을 보유하고 있으며 현재 중앙대학교 예술대학원에 출강하며 후학 양성에도 힘쓰고 있다.

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이번 공연은 지역 문화예술 활성화와 함께 시민들에게 깊은 감동을 선사할 것으로 기대된다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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