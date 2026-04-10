현대차, 미국에서 안전벤트 결함으로 아이오닉6 등 29만여대 리콜

현대자동차 미국법인이 미국에서 안전벨트 고정 장치 결함으로 29만4000여대를 리콜(자발적 시정조치)한다고 10일(현지시간) 주요 외신이 보도했다.

리콜 대상은 아이오닉6, 제네시스 G90, 산타페, 산타페 하이브리드 등이다.

미국 도로교통안전국(NHTSA)은 안전벨트 고정 장치가 분리되면 탑승자를 제대로 보호하지 못해 충돌 발생 시 부상 위험이 높아질 수 있다고 경고했다.

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당국은 현대차 서비스센터가 안전벨트 고정 장치를 점검하고 필요에 따라 보강하거나 교체할 것이라고 밝혔다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



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