현대자동차 미국법인이 미국에서 안전벨트 고정 장치 결함으로 29만4000여대를 리콜(자발적 시정조치)한다고 10일(현지시간) 주요 외신이 보도했다.


현대차, 미국에서 안전벤트 결함으로 아이오닉6 등 29만여대 리콜
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리콜 대상은 아이오닉6, 제네시스 G90, 산타페, 산타페 하이브리드 등이다.

미국 도로교통안전국(NHTSA)은 안전벨트 고정 장치가 분리되면 탑승자를 제대로 보호하지 못해 충돌 발생 시 부상 위험이 높아질 수 있다고 경고했다.

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당국은 현대차 서비스센터가 안전벨트 고정 장치를 점검하고 필요에 따라 보강하거나 교체할 것이라고 밝혔다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr
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