협찬 논란에 "차액 전액 지급" 밝혀

"3000만원 기부…사회적 책임 고민하겠다"

산후조리원 협찬 논란이 불거진 유튜버 곽준빈(곽튜브)이 사과와 함께 협찬 차액 전액 지급과 기부 계획을 밝혔다. 공직자인 배우자의 신분까지 거론되며 논란이 확산하자 책임을 인정하고 후속 조치에 나선 것이다.

산후조리원 협찬 논란과 관련해 사과한 곽튜브(곽준빈). 곽튜브 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

곽준빈은 10일 자신의 유튜브 채널을 통해 "산후조리원 이용과 관련해 불거진 논란으로 심려를 끼쳐 마음이 무겁다"며 입장문을 공개했다.

그는 "배우자의 출산 이후 조리원 측으로부터 호실 업그레이드와 일부 서비스를 협찬받았다"며 "당시 사회관계망서비스(SNS)를 통해 협찬 사실을 알렸지만 상세 범위에 대해 오해를 불러일으킬 수 있다는 점을 뒤늦게 인지했다"고 설명했다.

이어 "배우자가 공무원 신분인 만큼 논란이 제기된 이후 법률 자문을 구했다"며 "해당 협찬이 저와 조리원 사이의 사적 계약으로 배우자의 직무와 연관성이 없다는 점을 확인했다"고 밝혔다. 다만 "공직자의 가족으로서 더욱 신중하게 행동했어야 했다"고 덧붙였다.

논란 이후 조치에 대해서도 언급했다. 곽준빈은 "산후조리원 측에 협찬받은 차액을 전액 지불한 상태"라며 "부족했던 배려심을 반성하며 예전부터 마음에 담아 두고 있던 미혼모 지원을 위해 3000만원을 기부하겠다"고 밝혔다. 이어 "앞으로는 법적 기준뿐 아니라 사회적 책임에 대해서도 더 깊이 고민하고 실천하겠다"며 "불편함을 느끼셨을 모든 분께 다시 한번 사과드린다"고 덧붙였다.

앞서 곽준빈은 지난 1일 자신의 SNS에 산후조리원에서 촬영한 사진과 함께 '협찬'이라는 문구를 남겼다가 이를 삭제하면서 논란이 불거졌다. 이후 소속사 SM C&C 측은 "협찬이 아닌 룸 업그레이드 제공만 받은 것"이라고 해명했지만 실제 받은 혜택의 범위를 두고 온라인상에서 다양한 해석이 이어졌다.

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특히 산후조리원 이용 비용과 객실 등급 간 차액이 수백만원에서 많게는 수천만원에 이를 수 있다는 점, 배우자가 공무원 신분이라는 점 등이 맞물리며 논란이 확산했다. 일각에서는 해당 사안이 단순 서비스 제공이 아닌 고가의 혜택을 받은 것이라면 부정 청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법)에 저촉될 수 있는지를 두고도 의견이 엇갈리기도 했다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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