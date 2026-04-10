유럽 디자인 보호 전략 공유

한국디자인진흥원(KIDP)은 유럽연합지식재산청(EUIPO)과 '유럽시장 진출을 위한 디자인 지식재산(IP) 세미나'를 개최했다고 10일 밝혔다.

이날 코엑스 스타트업 브랜치에서 개최된 세미나에는 유럽진출을 희망하는 중소·중견기업 및 스타트업 관계자, 디자이너 등 약 40명이 참석했다. 세미나는 EUIPO의 디자인 제도 및 보호 전략에 대한 이해를 높이고, 국내 기업 및 디자이너들의 유럽 시장 진출을 지원하기 위해 마련됐다.

한국디자인진흥원(KIDP)은 10일 유럽연합지식재산청(EUIPO)과 '유럽시장 진출을 위한 디자인 지식재산(IP) 세미나'를 개최했다. 한국디자인진흥원 AD 원본보기 아이콘

행사에는 EUIPO 소속의 IP 변호사를 비롯한 관련 분야 전문가들이 연사로 참여해 유럽시장 진출을 위해 필요한 실무 중심의 강연을 진행했다. 주요 내용으로는 ▲EU 디자인 제도 개요 및 최신 동향 ▲EU 상표권 등록 절차 및 유의사항 ▲유럽 내 디자인 분쟁 및 한국 기업의 실제 사례 등이 다뤄졌다.

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강윤주 한국디자인진흥원 원장은 "앞으로도 국내 기업의 글로벌 경쟁력 제고를 위한 다양한 프로그램을 지속해서 추진할 계획"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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