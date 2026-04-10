이원호 남양주시장 민주당 예비후보

주민주권 모델 구현 지방정부 혁신 모델 제시

이재명 대통령과 닮은꼴 행보 주목

남양주·구리·가평 통합 '120만 동북부 메가시티' 추진

더불어민주당 이원호 남양주시장 예비후보가 이재명 정부의 국정철학을 지방정부 차원에서 구현하겠다는 강력한 의지를 밝히며 '주민주권 시대'를 향한 본격적인 행보에 나섰다.

최재성 전 청와대 정무수석이 '전시민투표 추진위원장'으로 합류했다. 이원호 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

이원호 예비후보는 최근 정책 발표를 통해 참여 민주주의를 일상의 행정으로 확장하고, 시민이 직접 결정하는 '지방정부 혁신 모델'을 제시했다. 그는 "지방정부는 민주주의 완성의 현장이 되어야 한다"며 시장의 권한을 시민에게 돌려주기 위한 구체적인 시스템 구축을 약속했다.

정치권에서는 이 예비후보를 이재명 대통령과 가장 닮은 후보 중 한 명으로 꼽는다. 공장 노동자 출신으로 검정고시와 사법고시를 거쳐 인권변호사로 활동해 온 그의 삶의 궤적이 이 대통령의 경로와 맞닿아 있기 때문이다.

이 예비후보는 이러한 배경을 바탕으로 사회적 약자의 권익을 중심에 둔 '대동세상'의 가치를 남양주 시정에 녹여내겠다는 구상이다. 특히 선언에 그치지 않고 실질적인 변화를 만들어내는 '실행 중심의 리더십'을 강조하고 있다.

핵심 공약은 '전시민투표'를 기반으로 한 직접민주주의 체계다. 시의 주요 정책, 대형 개발사업, 예산 우선순위 등을 시민들이 직접 찬반 투표로 결정하고, 그 결과를 시정에 귀속시키는 혁신적인 제도다.

이를 뒷받침하기 위해 이 예비후보는 대대적인 조직개편을 예고했다. 기존 행정국을 '시민주권국'으로 재편하고, '직접민주주의과'를 신설해 투표 기획과 데이터 분석을 전담하게 함으로써 시민 참여를 상시적 행정 체계로 안착시킨다는 복안이다.

이 프로젝트에는 4선 국회의원 출신인 최재성 전 청와대 정무수석이 '전시민투표 추진위원장'으로 합류해 정교한 제도 설계를 돕고 있어 정책의 실효성에 무게를 더하고 있다.

지역 발전 전략으로는 남양주·구리·가평을 잇는 '인구 120만 규모의 초광역 메가시티' 구축을 제시했다. 이는 이재명 정부의 국가균형발전 전략인 '5극 3특' 구상을 지역에서 실현하려는 전략이다.

이 예비후보는 "개별 도시 간의 경쟁을 넘어 권역 단위의 경제권을 구축해야 미래 성장 동력을 확보할 수 있다"며, 재생에너지 기반의 산업 전환과 에너지 공공수익의 시민 환원을 통해 경제적 혜택이 시민에게 직접 돌아가는 구조를 만들겠다고 밝혔다.

이 예비후보의 비전에 대한 당내 지지도 뜨겁다. 김용민 의원(남양주병)이 후원회장을 맡았으며, 김병주 의원(남양주을)의 지지 방문 등 중량감 있는 인사들의 응원이 이어지고 있다.

AD

이원호 예비후보는 "이재명 정부의 철학을 남양주에서 가장 현실적으로 구현해 내겠다"며 "시민의 집단지성이 시정을 이끄는 '주민주권 남양주'를 통해 대한민국 지방자치의 새로운 이정표를 세우겠다"고 강조했다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>