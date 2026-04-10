국방과학연구소도 방문…연구진 격려

안규백 국방부 장관이 10일 방산업체 LIG D&A 사업장을 방문해 방산 공급망 현황을 직접 점검하고 업체 관계자들과 소통했다.

국방부는 이날 안 장관이 LIG D&A 대전하우스에서 방산공급망의 운영현황과 중동전쟁에 따른 무기체계 공급망 영향 등을 보고받고, 업계 건의사항을 청취했다고 밝혔다.

안 장관은 "최근 중동전쟁의 영향으로 국제 유가와 글로벌 공급망의 불확실성이 커지고 있다"며 "이럴 때일수록 정부와 기업, 관련 기관이 함께 상황을 공유하고 해법을 모색하는 노력이 필요하다"고 강조했다.

안규백 국방부 장관이 10일 LIG D&A 대전하우스에서 방산공급망의 운영 현황을 점검하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날 현장에는 LIG정밀기술 등 협력업체들도 다수 참석했으며 주요 부품과 소재 확보, 공급망 대응 과정에서의 애로사항 및 개선 방향을 논의했다.

안 장관은 "방위사업청에서는 현장의 애로사항을 지속해서 식별하고 문제가 해소할 수 있도록 적극적으로 대응할 것"이라며 "정부도 범정부 차원의 지원을 통해 방산 공급망이 안정적으로 유지될 수 있도록 적극적으로 뒷받침하겠다"고 약속했다.

한편 안 장관은 이날 국방과학연구소(ADD)도 방문해 연구진들을 격려하고 간담회를 가졌다.

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안 장관은 "청년 연구원들의 창의적인 발상과 도전정신이 미래 국방의 핵심동력"이라며 "연구원들이 원하는 연구를 마음껏 수행할 수 있도록 불필요한 제도적 장벽을 낮추고, 안정적인 연구 여건을 보장할 것"이라고 약속했다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



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