부산항 최초 카캐리어 선박 LNG 벙커링 상업운영

탄소중립을 향한 해상 물류의 물결이 부산 앞바다에서 시작된다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 4월 10일부터 11일까지, 부산항 신항 다목적부두에서 카캐리어선인 CMA CGM DAYTONA호에 친환경 선박 연료인 LNG 상업 운영을 실시한다.

부산항만공사는 국제 해운 탈탄소 정책 강화에 따른 글로벌 선사들의 친환경 선박 전환에 따라 부산항의 친환경 선박 연료공급 체계 구축을 위해 '24년 10월까지 친환경 선박 연료인 LNG, 메탄올 연료 벙커링 실증을 성공적으로 실시했으며, '24년 11월부터 본격적인 상업 운영에 돌입했다.

이번 벙커링 작업은 부산항 신항 다목적부두에서 세계 3위 프랑스 선사인 CMA CGM의 7만 1631t급 카캐리어선 DAYTONA호를 대상으로 진행되며, 공급은 한국엘엔지벙커링의 BLUE WHALE호를 통해 STS(선박 대 선박) 방식으로 추진된다.

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이는 부산항에서 카캐리어선을 대상으로 한 첫 번째 LNG 벙커링 상업 운영 실적이다.

부산항만공사 송상근 사장은 "글로벌 해운 탈탄소 추세에 따라 친환경 선박 연료 벙커링 능력은 항만의 주요 경쟁 요소로 자리 잡고 있다"며 "부산항의 친환경 선박 연료 벙커링 인프라 구축을 위해 지속적으로 노력하겠다"라고 말했다.

CMA CGM의 DAYTONA호. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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