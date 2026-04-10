오세훈 "'탈윤' 실천해야"…국민의힘 혁신 재차 강조
불러오는 중...닫기
10일 국민의힘 서울시장 경선 토론회 열려
오 시장 "선거에서 진다는 생각 안 해봐"
오세훈 서울시장이 국민의힘 지도부에 대한 혁신 필요성을 재차 강조했다.
국민의힘 서울시장 경선 후보인 오세훈 서울시장이 10일 서울 종로구 채널A 스튜디오에서 열린 국민의힘 서울시장 후보 제2차 TV 토론회에 참석해 있다. 연합뉴스
오 시장은 10일 오후 개최된 국민의힘 서울시장 경선 2차 비전 토론회에서 '쇄신을 명분으로 장동혁 지도부를 탓하고 있는데, 선거 패배 알리바이를 만드는 것 아닌가'라는 질문이 나오자 "선거에서 진다는 생각은 해본 적 없다"고 밝혔다.
이어 오 시장은 "서울시장 후보는 수도권뿐만 아니라 전국의 지방선거를 견인하는 대표 장소의 역할을 해야 되는 위치"라며 "의원총회에서 만장일치로 '탈윤' 다시 말해서 윤석열 전 대통령의 계엄과 결별하는 입장을 정리했는데 당의 노선이 말뿐이지 실천하는 모습이 없었다. 이렇게 되면 전국의 선거가 전부 다 어려워진다"고 강조했다.
오 시장은 또 "서울 같은 경우 지금 (국민의힘) 지지율이 17%, 13% 이렇게 나오지 않나"라며 "더불어민주당의 3분의 1밖에 안 되는데 그 점을 분명히 하고 싶었다"고 지적했다.
'후보 확정 시 장 대표에게 지원 유세를 요청할 것인가'라는 질문에는 'O'를 선택했다. 그러면서 오 시장은 "당에서 결정한 절윤 선언뿐만 아니라 그것을 행동으로 분명히 해야 한다"며 "전국에서 지방선거를 치르고 있는 후보들이 기울어진 운동장에서 뛰는 게 아니라 국민의 사랑과 지지를 받는 상태에서 뛸 수 있도록 입장을 분명히 해달라는 요청을 드리겠다"고 설명했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"중국이었다"…이란 휴전 배경, 비개입 원칙까지 ...
오 시장은 그동안 장동혁 지도부를 향해 쓴소리를 해온 바 있다. 중도 지향적 선거대책위원회를 요구하기도 했다. 그는 지난 7일 페이스북을 통해 "혁신 없는 보수는 다시 무너지고, 통합 없는 보수는 결코 이길 수 없다"며 "더 바꾸고, 더 모아야 한다. 그래야 이길 수 있다"고 말했다.
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>