에이블리, 지난해 매출 3697억 '창사이래 최대'…수익성 개선·신사업 성과 동시에

거래액 2.8조 돌파…손실 축소로 '수익형 성장' 전환

남성·글로벌 사업 성과 가시화…현금흐름 개선으로 재무 안정성 강화



에이블리코퍼레이션이 지난해 사상 최대 매출을 기록했다. 주력 서비스인 에이블리에서 확보한 이익을 기반으로 남성 패션 등 신규 사업에 재투자를 확대하며 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성했다.

에이블리코퍼레이션은 2025년 감사보고서를 통해 연간 매출 3697억 원을 기록했다고 10일 밝혔다. 이는 전년 대비 10.6% 증가한 수치로, 2021년과 비교하면 약 4배 성장한 규모다.

같은 기간 전체 거래액은 약 2조 8000억 원으로 12% 늘어나며 역대 최고치를 경신했다. 수익성 측면에서도 개선 흐름이 뚜렷하다. 영업손실은 43억 원으로 전년 대비 72% 감소했고, 당기순손실 역시 30억 원으로 83% 줄었다.

특히 눈에 띄는 부분은 매출 구조의 변화다. 패션을 넘어 뷰티, 푸드, 음반 등으로 카테고리를 확장하고 남성·글로벌 사업이 성장하면서 서비스 매출은 전년 대비 20.2% 증가한 2273억 원을 기록했다. 이 부문은 거래액 증가와 함께 수익이 동반 확대되는 구조를 갖고 있어 플랫폼 규모가 커질수록 수익성 개선으로 이어진다. 상품 매출도 1423억 원으로 안정적인 규모를 유지하며, 창업 지원 솔루션 '파트너스'가 주요 수익원으로 자리 잡았다.

플랫폼에서 창출한 수익을 기반으로 한 신사업 투자 성과도 나타나고 있다. 남성 패션 앱 4910은 지난해 거래액이 전년 대비 137% 증가했고, 월간 활성 이용자 수(MAU)도 약 170만명에서 340만명 수준으로 확대됐다. 일본 시장을 겨냥한 아무드 역시 누적 다운로드 650만 건을 기록했으며, 이를 통해 일본에 진출한 셀러 수는 2만 5000개를 넘어섰다. 회사는 향후 뷰티 자체 브랜드(PB)와 오프라인 확장 등 추가 성장 동력 확보에도 속도를 낼 계획이다.

재무 체력도 개선됐다. 연말 기준 현금 및 현금성 자산은 약 1000억 원으로 전년 대비 280억원가량 증가했고, 영업활동현금흐름은 150억 원 규모의 흑자를 기록했다. 이는 외부 자금 조달 없이도 본업을 통해 현금을 창출하고 있다는 의미다.

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강석훈 대표는 "핵심 플랫폼의 수익 기반이 한층 견고해진 가운데 신사업 투자 성과도 가시화되고 있다"며 "앞으로 데이터와 기술을 기반으로 서비스 경쟁력을 높이고 새로운 성장 동력 확보에 집중하겠다"고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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