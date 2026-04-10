10일 긴급 최고위서 관련 현안 논의

민주당 후보 의혹 검증 위한 TF 운영

국민의힘이 10일 긴급 최고위원회의를 열고 전재수 더불어민주당 부산시장 후보의 통일교 금품 수수 의혹 관련 불기소 처분을 강도 높게 비판했다. 6·3 지방선거에 뛰어든 민주당 후보들의 각종 의혹을 검증하기 위해 태스크포스(TF)를 꾸리겠다는 계획도 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표와 당 지도부 모습 AD 원본보기 아이콘

장동혁 국민의힘 대표는 이날 오후 긴급 최고위에서 전 후보의 불기소 처분과 관련해 "참으로 어처구니가 없는 일"이라고 비판했다. 장 대표는 "전 의원이 부산시장 후보로 결정되자마자 (검·경) 합동수사본부가 통일교 뇌물 사건 수사를 종결하겠다고 했다"며 "아예 정권이 나서서 꽃길을 깔아주고 있다"고 말했다. 또 "합수본부장이 전 후보의 선거대책위원장을 맡기로 한 것 같다"고 꼬집었다.

장 대표는 "국민들 머릿속에는 무엇이 진실인지 이미 충분히 밝혀져 있다"며 "이렇게 무리하게 전 후보의 죄를 지우려 하면 할수록 국민들 의혹은 커질 것이고 더 엄혹한 심판이 기다리고 있을 것"이라고 했다. 이어 "부산 시민들께서 반드시 심판해주실 것"이라고 덧붙였다.

송언석 국민의힘 원내대표는 "검경 합수본이 전 의원에게 면죄부를 줬다"고 했다. 송 원내대표는 "지난해 전 의원 혐의를 알고도 (합수본이) 묻어둔 덕분에 7년 공소 시효를 넘겨버렸다"며 "(합수본) 귀하들의 이름은 역사의 기억 속에 오래 기록될 것"이라고 강조했다. 또 전 의원과 달리 기소가 된 전 의원실 보좌진들을 언급하며 "이런 기소를 정상적이라고 생각할 수 있겠냐"고 했다.

송 원내대표는 전 의원을 상대로 "(전 의원은) 그러고도 부산 시민에게 표를 달라고 한다. 부산 시민들이 그렇게 우습게 보이냐"고 꼬집었다. 그러면서 "염치가 조금이라도 있고 부끄러운 줄 안다면 즉각 정계를 은퇴하라"고 요구했다.

국민의힘은 이날 회의를 통해 민주당 부적격 후보자 검증 TF를 꾸리기로 했다. 해당 TF 위원장은 당에서 전략기획부총장을 맡고 있는 서천호 의원이다. 해당 TF는 앞으로 전 후보뿐 아니라 정원오 민주당 서울시장 후보 등 민주당 광역단체장 후보들의 각종 비위 의혹 제보를 수집하고 법적인 대응을 수행하는 역할을 맡는다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 "TF에서는 이런 후보자들에 대한 철저한 검증을 통해 유권자 여러분께서 올바른 광역단체장을 뽑을 수 있도록 최대한 지원할 것"이라고 설명했다. 또 "(앞으로) 계속 제기되는 의혹들과 저희가 축적한 자료를 바탕으로 당 차원의 대응 활동을 이어갈 것"이라며 "정권이 나서 전 의원 꽃길을 깔아주는 사태를 좌시하지 않을 것"이라고 강조했다.

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한편 국민의힘은 이날 회의에서 국회의원 재·보궐 실시 사유가 발생하는 즉시 해당 지역의 당협위원장이 사퇴하도록 하는 안건을 사전 의결했다. 박 수석대변인은 "(당헌·당규에 보면 관련 사퇴 규정은 있지만) 사퇴 시점과 관련해서 최고위 의결이 필요한 부분이 있었다"며 "최고위 의결을 거치지 않고 (사퇴할 수 있도록) 오늘 사전 의결로 이 조항을 명확히 한 것"이라고 설명했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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