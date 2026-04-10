전액 도비 투입해 2천여 명 지원

오는 17일부터 가구주 계좌 입금

전남 담양군이 최근 고유가 지속에 따른 서민 경제 부담을 덜어주기 위해 기초생활수급자 등 취약계층을 대상으로 긴급 생계비를 지원한다.

전남 담양군청 전경. 전남 담양군 제공 AD 원본보기 아이콘

담양군은 전액 도비로 추진되는 '고유가 대응 취약계층 생계비' 지급 계획을 10일 발표했다. 이번 지원은 기준 중위소득 48% 이하인 기초생활수급자 2,277명을 대상으로 하며, 가구당 5만 원씩 총 1억 1,545만 원이 투입된다.

지급은 오는 17일부터 5월 10일까지 약 한 달간 진행된다. 군은 대상자들의 편의를 위해 별도의 신청 절차 없이 가구주 계좌로 일괄 입금하는 방식을 택했다.

특히 지원 사각지대를 없애기 위한 세밀한 관리 대책도 세웠다. 시설 수급자의 경우 시설 대표 계좌로 지급한 뒤 개인별로 정확히 전달되도록 확인 절차를 강화하고, 계좌 이체가 어려운 대상자에게는 직접 현금을 전달할 방침이다.

군은 각 읍·면 사무소를 통해 대상자 명단과 계좌 정보를 최종 점검하고, 지급 누락이나 중복 수령이 발생하지 않도록 사업 추진에 만전을 기하고 있다.

AD

담양군 관계자는 "이번 생계비 지원이 고유가와 고물가로 이중고를 겪는 취약계층의 가계에 작으나마 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 군민들이 체감할 수 있는 촘촘한 복지 안전망을 구축해 나갈 것"이라고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>