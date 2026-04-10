한국교통안전공단은 시내버스 교통안전문화를 확산하고 대중교통 서비스를 향상하기 위해 경기도와 공공관리제 안전운행 지원사업을 위한 업무협약을 맺었다고 10일 밝혔다.

이번 협약에 따라 운수종사자 개별 안전도 평가를 공유하고 운행 기록자료를 활용한 안전운행 등급을 제공하기로 했다. 경기도가 가진 공공관리제 시내버시 안전운행 통합시스템과 공단이 보유한 운행기록분석시스템을 활용해 데이터를 서로 연계하기로 했다.

민승기 한국교통안전공단 모빌리티교통안전본부장(오른쪽)과 윤태완 경기도 국장이 10일 협약식 후 기념사진을 찍고 있다. 교통안전공단 제공 AD 원본보기 아이콘

공단 측은 화물·버스·택시 등 국내 사업용 자동차의 위험운전행태를 분석해 운전자 스스로 운전 습관을 개선하고 안전운행을 할 수 있도록 돕는 운행기록분석시스템을 운영하고 있다. 운행기록장치로 차량의 속도나 위치정보 등을 수집해 과속, 급차선 변경 등 11대 위험운전행동 정보를 제공해왔다.

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이를 활용해 위험 행동을 분석하고 경기도에 제공하면 시내버스 교통안전문화를 확산하는 데 기여할 수 있을 것으로 내다봤다. 정용식 교통안전공단 이사장은 "모빌리티 분야의 다양한 빅데이터와 교통안전관리 노하우를 보유한 국내 유일의 교통안전 종합 전문기관으로 앞으로도 경기도와 협업해 교통안전 사업을 지속 발굴하겠다"라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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